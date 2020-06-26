«Магнит» обсуждает с Tele2 запуск виртуального оператора

«Магнит» ведет переговоры с Tele2 о запуске виртуального оператора. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компаниям-партнерам Tele2.

Источники издания затруднились рассказать, чем новый виртуальный оператор будет отличаться от других. По их словам, до обсуждения конкретных деталей проекта дело пока не дошло. Представитель Tele2 отказался от комментариев.

В пресс-службе «Магнита» подтвердили переговоры и отметили, что они находятся на ранней стадии.

Представители ритейлера не раскрывают детали проекта и сроки запуска. Они уточняют, что речь идет о пилотном проекте: «Магнит» формирует экосистему с помощью дополнительных сервисов для покупателей.

С 2018 года основной акционер «Магнита» — банковская группа ВТБ. Одновременно ВТБ — акционер «Ростелекома», которому принадлежит 100% Tele2.

«Магнит» управляет продуктовыми магазинами шаговой доступности, супермаркетами, сетью бытовой химии и косметики «Магнит косметик», а также аптеками. По состоянию на 30 марта нынешнего года сеть насчитывала 20 860 магазинов.

Фото: Vicdemi / Фотодженика