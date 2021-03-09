МАИ и WINNO Moscow организовывают IT-хакатон в сфере авиаиндустрии

Московский авиационный институт (МАИ) и WINNO Moscow открыли прием заявок на участие в онлайн-авиахакатоне, который проходит четвертый год подряд, сообщила пресс-служба учебного заведения. Событие продлится с 23 по 25 апреля 2021 года. Участники должны разработать инновационные решения актуальных проблем в сфере авиации и смежных областях с применением IT-технологий.

В мероприятии смогут принять участие:

студенты;

аспиранты;

молодые программисты;

тестировщики;

дизайнеры;

инженеры.

Пресс-служба МАИ отметила, что в прошлом году заявки на участие в хакатоне подали более 400 человек.

«Партнерами Авиахакатона-2021 выступают S7 Airlines, Международный аэропорт Шереметьево и его дочернее предприятие "Шереметьево Хэндлинг", компании "М.Видео", "МТС", "Корпорация "Иркут", группа компаний "Кронштадт", Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, компания "SoftwareONE", Центр беспилотных летательных аппаратов и Центр математического моделирования МАИ и другие», — отметили в организации.

Критерии для готовых IT-решений:

MVP;

технологичность;

потенциал;

интерфейс;

работа с данными.

Отмечается, что победители получат денежную премию, призы от постановщиков кейсов и МАИ, а также лицензию на использование «Яндекс.Облака» на 200 тыс. рублей. Самые активные участники конкурса смогут представить свой проект в одной из лидирующих российских компаний.

Подать заявку на участие можно по ссылке.



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