МАИ и WINNO Moscow организовывают IT-хакатон в сфере авиаиндустрии

Московский авиационный институт (МАИ) и WINNO Moscow открыли прием заявок на участие в онлайн-авиахакатоне, который проходит четвертый год подряд, сообщила пресс-служба учебного заведения. Событие продлится с 23 по 25 апреля 2021 года. Участники должны разработать инновационные решения актуальных проблем в сфере авиации и смежных областях с применением IT-технологий.
В мероприятии смогут принять участие:
- студенты;
- аспиранты;
- молодые программисты;
- тестировщики;
- дизайнеры;
- инженеры.
Пресс-служба МАИ отметила, что в прошлом году заявки на участие в хакатоне подали более 400 человек.
«Партнерами Авиахакатона-2021 выступают S7 Airlines, Международный аэропорт Шереметьево и его дочернее предприятие "Шереметьево Хэндлинг", компании "М.Видео", "МТС", "Корпорация "Иркут", группа компаний "Кронштадт", Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, компания "SoftwareONE", Центр беспилотных летательных аппаратов и Центр математического моделирования МАИ и другие», — отметили в организации.
Критерии для готовых IT-решений:
- MVP;
- технологичность;
- потенциал;
- интерфейс;
- работа с данными.
Отмечается, что победители получат денежную премию, призы от постановщиков кейсов и МАИ, а также лицензию на использование «Яндекс.Облака» на 200 тыс. рублей. Самые активные участники конкурса смогут представить свой проект в одной из лидирующих российских компаний.
Подать заявку на участие можно по ссылке.
Фото: Boskampi / Pixabay
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