Игровые платформы Mail.ru Group инвестируют 200 млн рублей в кампанию о самоизоляции

My.Games, «ВКонтакте» и «Одноклассники», входящие в Mail.ru Group, запустили кампанию #ИграемДома, цель которой — напомнить о важности пребывания дома для снижения темпов распространения коронавируса в России. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group.

В рамках инициативы площадки выделяют ресурсы на общую сумму, эквивалентную 200 млн рублей.

В ходе кампании 60 млн российских геймеров получат доступ к специальным ежедневным бонусам и наградам сразу в играх на платформах Mail.ru Group. Помимо внутриигровых наград площадки подарят участникам акции #ИграемДома 600 смартфонов iPhone 11.

Призовой фонд будет распределен между тремя платформами, игроки смогут самостоятельно выбрать наиболее интересный для них проект. Число игр-участников будет обновляться.

Разработчики игр, участвующих в кампании, получат бесплатное продвижение на аудиторию соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также через маркетинговые каналы My.Games.

«Миллионы жителей России не только еще раз получат напоминание о важности мер профилактики коронавируса, но и смогут приятно провести время дома за любимыми играми, получая подарки в знак признательности и поддержки их решения о самоизоляции», — пояснили в Mail.ru Group.

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