Mail.ru Group получила контрольную долю в образовательной платформе Skillbox

Корпорация Mail.ru Group увеличила свою долю в «онлайн-университете» Skillbox с 10% до 60,33%. Это произошло после того, как фаундеры проекта продали части своих долей. Об этом сообщают «Ведомости».

Основатели — Андрей Анищенко, Дмитрий Крутов, Игорь Коропов — уменьшили свои доли с 22,8% до 10,33%. Сергей Попков — с 19,2% до 8,7%. При этом Крутов сохранит за собой пост гендиректора. Другие подробности сделки не разглашаются.



Корпорация Mail.ru Group получила 10% в Skillbox в июне этого года. Сумма сделки тогда не раскрывалась. Как пишут «Ведомости», у компании было право на опцион, которым она воспользовалась сейчас.



Skillbox был запущен в 2016 году. На платформе обучают веб-дизайну, программированию, управлению и другим навыкам. По данным самой компании, 2018 году Skillbox заработал больше 350 млн рублей.

Ранее Mail.ru Group приобрела 50% в образовательном ресурсе для программистов GeekBrains.