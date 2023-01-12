31 млн россиян назвали пособия и пенсии основным источником дохода

Каждый четвертый россиянин назвал пособия, пенсии и выплаты от государства основным источником дохода. Около половины граждан России живут на зарплату, на доходы от ведения бизнеса – всего 2,4%, следует из данных переписи населения, в которой участвовали 128,6 млн человек.

Выдержки из результатов переписи населения России, проведенной в 2021 году, приводит РБК со ссылкой на данные Росстата.

В переписи участвовали 128,6 млн человек. 33% из них рассказали, что пособия, пенсии и социальные выплаты от государства являются их источником дохода. Для 31 млн респондентов эти выплаты являются основным источником дохода.

Подавляющее большинство участников переписи живут на зарплату – 45% назвали именно ее основным источником дохода. Всего 2,4% населения России зарабатывают ведением бизнеса и самозанятостью в частности. Около 2 млн человек живут на средства от продажи товаров, которые произвели для собственного пользования.

Более 90% участников переписи признались, что имеют лишь один источник дохода.

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