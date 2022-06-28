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Место Владимира Габриеляна в совете директоров VK занял Антон Мальгинов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Должность исполнительного директора VK, которую ранее занимал Владимир Габриелян, а также его место в совете директоров занял Антон Мальгинов. Габриелян погиб после опрокидывания вездехода на берегу Белого моря 7 июня.

Место Владимира Габриеляна в совете директоров VK занял Антон Мальгинов

О назначении Мальгинова сообщается на сайте VK. С 2010 года он руководит юридическим департаментом компании.

Антон Мальгинов

Антон Мальгинов сменил на должности исполнительного директора VK Владимира Габриеляна, который вместе с директором по закупкам VK Сергеем Мерзляковым погиб после опрокидывания вездехода на берегу Белого моря 7 июня.

За последние несколько месяцев команда VK пополнилась несколькими новыми топ-менеджерами. Новых вице-президентов по искусственному интеллекту, кибербезопасности и коммуникациям компания назначила 4 апреля. Вице-президентом по маркетингу 1 апреля стала топ-менеджер «Ростелекома» Инна Походня. В марте в совет директоров VK вошли руководители двух крупнейших вузов России.

Фото на обложке: Oxana A / Shutterstock

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