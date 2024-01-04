Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мантуров: Aurus выпустит новую линейку бизнес-класса, а бывший Volkswagen перезапустит производство

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Глава Минпромторга Денис Мантуров выступил с несколькими заявлениями относительно развития отечественного автомобилестроения. По его словам, в 2025 году стартуют продажи новой модели бизнес-класса от люксового отечественного бренда Aurus, а производство на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируется перезапустить уже в 2024 году.

Мантуров: Aurus выпустит новую линейку бизнес-класса, а бывший Volkswagen перезапустит производство

«Мы планируем в ближайшее время запустить в производство линейку автомобилей категории S-класса... Там и S-класс, и E-класс. Они будут в другой ценовой категории, более доступные и более массовое производство будет», — рассказал Мантуров ТАССу о планах Aurus.

Стоимость будущих автомобилей вице-премьер не озвучил. Но выводы можно сделать из сравнения с другими машинами автоконцерна: седан Senat стоит 35+ млн рублей, внедорожник Komendant — 33+ млн рублей.

Глава Минпромторга сообщил также, что новый владелец бывшего завода Volkswagen в Калуге мощность. 225 тыс. автомобилей в год — компания «Арт-финанс» — нашла зарубежного технологического партнера и готова к перезапуску производства и выводу первой партии продукции уже в первой половине 2024 года.

ООО «Арт-финанс» стало владельцем российских активов немецкого автоконцерна, который выпускал на территории РФ модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, в мае 2023 года (сумма сделки €125 млн).

Фото на обложке: Aurus Motors

 

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Заменить Confluence? Просто!
  2. 2 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
  3. 3 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
  4. 4 Импортозамещение солверов: как оптимизировать логистику, HR и производство после ухода с рынка иностранных гигантов
  5. 5 Чем заменить западные облака после их ухода с российского рынка?
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 января 2024

Москва — точка старта

09 января 2024

Gulfood 2024

14 января 2024

Технокубок

Все ВОЗМОЖНОСТИ