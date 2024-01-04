Мантуров: Aurus выпустит новую линейку бизнес-класса, а бывший Volkswagen перезапустит производство

Глава Минпромторга Денис Мантуров выступил с несколькими заявлениями относительно развития отечественного автомобилестроения. По его словам, в 2025 году стартуют продажи новой модели бизнес-класса от люксового отечественного бренда Aurus, а производство на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируется перезапустить уже в 2024 году.

«Мы планируем в ближайшее время запустить в производство линейку автомобилей категории S-класса... Там и S-класс, и E-класс. Они будут в другой ценовой категории, более доступные и более массовое производство будет», — рассказал Мантуров ТАССу о планах Aurus.

Стоимость будущих автомобилей вице-премьер не озвучил. Но выводы можно сделать из сравнения с другими машинами автоконцерна: седан Senat стоит 35+ млн рублей, внедорожник Komendant — 33+ млн рублей.

Глава Минпромторга сообщил также, что новый владелец бывшего завода Volkswagen в Калуге мощность. 225 тыс. автомобилей в год — компания «Арт-финанс» — нашла зарубежного технологического партнера и готова к перезапуску производства и выводу первой партии продукции уже в первой половине 2024 года.

ООО «Арт-финанс» стало владельцем российских активов немецкого автоконцерна, который выпускал на территории РФ модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, в мае 2023 года (сумма сделки €125 млн).

Фото на обложке: Aurus Motors