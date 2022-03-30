Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 30 марта

Карина Пардаева
Заморозка российских активов, отказ крупных ритейлеров от ограничений наценок на сахар и другие новости для бизнеса на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.
Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 30 мартаКарина Пардаева
Мир
- Люксембург в рамках санкций заморозил российские активы на €2,5 млрд.
Финансы
- На Мосбирже пройдут торги акциями еще 12 российских компаний из иностранных юрисдикций. Торги будут проводится с 9:50 до 19:00.
- Экономисты предложили создать в России новую платежную единицу для торговли с дружественными странами. Недолларовой системой могут заинтересоваться страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран, Турция и др.
- Минфин сообщил о долгосрочном выкупе суверенных евробондов. Объем выпуска составляет $2 млрд плюс полугодовой купон в размере около $45 млн. Выкупаться они будут за рубли по цене 100% от номинала.
Бизнес
- Бизнес попросил правительство освободить осужденных за крупные хищения предпринимателей. «Деловая Россия» предложила Мишустину провести масштабную амнистию.
- «О’Keй» и Auchan сообщили ФАС об отказе от ограничения наценок на сахар. Ритейлеры приняли это решение для расширения предложения и устранения локальных дефицитов.
- Российский рынок видеогейминга ожидает самого серьезного падения за всю свою историю. В отрасли прогнозируют массовое пиратство и надеются на приход крупных китайских платформ.
Транспорт
- Авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в российский реестр. Получение сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под российским флагом.
Фото на обложке: Baimieng /
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