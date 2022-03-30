Полеты в аэропорты юга и центра РФ снова ограничили, а для хакеров откроют «охоту за багами»: главное 30 марта

Анастасия Марьина
Бизнес-школы просят у правительства господдержки в условиях санкций, режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлевают в шестой раз — рассказываем о главных событиях для бизнеса на фоне 35-го дня военной спецоперации на Украине.
Главные новости к утру 30 марта собраны здесь.
Полеты в аэропорты юга и центра РФ снова ограничили, а для хакеров откроют «охоту за багами»: главное 30 мартаАнастасия Марьина
Банки
- ЦБ рекомендовал банкам найти замену зарубежной информбезопасности (ИБ). Кредитные организации 28 марта получили письмо регулятора с просьбой применить «компенсирующие меры» для обеспечения ИБ.
Бизнес
- Бизнес-школы попросили у правительства господдержки в условиях санкций. В частности, им требуются субсидии на зарплаты преподавателям и замену иностранного программного обеспечения.
- На месте закрывшихся ресторанов McDonald’s москвичи хотели бы видеть «Теремок», «Крошку-картошку», Stardogs и Burger King, показал опрос IFORS Research, проведенный по просьбе RB.RU.
- Renault рассматривает возможность передачи своего контрольного пакета акций «АвтоВАЗа» российскому инвестору. Этот шаг возможен в качестве варианта ухода с российского рынка.
Транспорт
- Росавиация в шестой раз продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России — на этот раз до 7 апреля.
- «Почта России» приостановила прием отправлений в Польшу и Данию.
Интернет
- В России откроют собственную «охоту за багами». «Киберполигон» и Positive Technologies запустят аналоги международной платформы HackerOne, которая остановила выплаты за поиски багов хакерам из России и Беларуси. «Белые хакеры» за одну найденную ошибку смогут получить от 5 тыс. и более.
Фото на обложке: Unsplash
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