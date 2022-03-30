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Полеты в аэропорты юга и центра РФ снова ограничили, а для хакеров откроют «охоту за багами»: главное 30 марта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Бизнес-школы просят у правительства господдержки в условиях санкций, режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлевают в шестой раз — рассказываем о главных событиях для бизнеса на фоне 35-го дня военной спецоперации на Украине.

Главные новости к утру 30 марта собраны здесь.

Полеты в аэропорты юга и центра РФ снова ограничили, а для хакеров откроют «охоту за багами»: главное 30 марта

Банки

  • ЦБ рекомендовал банкам найти замену зарубежной информбезопасности (ИБ). Кредитные организации 28 марта получили письмо регулятора с просьбой применить  «компенсирующие меры» для обеспечения ИБ.

Бизнес

  • Бизнес-школы попросили у правительства господдержки в условиях санкций. В частности, им требуются субсидии на зарплаты преподавателям и замену иностранного программного обеспечения.
  • На месте закрывшихся ресторанов McDonald’s москвичи хотели бы видеть «Теремок», «Крошку-картошку», Stardogs и Burger King, показал опрос IFORS Research, проведенный по просьбе RB.RU.
  • Renault рассматривает возможность передачи своего контрольного пакета акций «АвтоВАЗа» российскому инвестору. Этот шаг возможен в качестве варианта ухода с российского рынка.

Транспорт

  • Росавиация в шестой раз продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России — на этот раз до 7 апреля.
  • «Почта России» приостановила прием отправлений в Польшу и Данию.

Интернет

  • В России откроют собственную «охоту за багами». «Киберполигон» и Positive Technologies запустят аналоги международной платформы HackerOne, которая остановила выплаты за поиски багов хакерам из России и Беларуси. «Белые хакеры» за одну найденную ошибку смогут получить от 5 тыс. и более.

Фото на обложке: Unsplash

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