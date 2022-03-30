Бизнес-школы просят у правительства господдержки в условиях санкций, режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлевают в шестой раз — рассказываем о главных событиях для бизнеса на фоне 35-го дня военной спецоперации на Украине.

Главные новости к утру 30 марта собраны здесь.

Полеты в аэропорты юга и центра РФ снова ограничили, а для хакеров откроют «охоту за багами»: главное 30 марта