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Бизнес-школы попросили у правительства господдержки в условиях санкций

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО) попросила Минэкономразвития поддержать некоммерческие образовательные организации в условиях санкций. В частности, школам требуются субсидии на зарплаты преподавателям и замену иностранного программного обеспечения (ПО).

Бизнес-школы попросили у правительства господдержки в условиях санкций

Соответствующее письмо министру экономического развития Максиму Решетникову направила гендиректор РАБО Наталья Евтихеева, сообщили «Ведомости».

Сфера дополнительного профессионального образования, в рамках которой ведется обучение бизнесу, серьезно пострадала от западных санкций, говорится в письме. Были приостановлены многие международные партнерства и финансирование научных проектов. Соответствующие образовательные программы перенесены на неопределенный срок.

Ассоциация просит Минэкономразвития помочь некоммерческим бизнес-школам – таких большая часть среди членов РАБО. В частности, предлагается:

  • отменить социальные и страховые отчислений на 2022 год;
  • ввести субсидирование зарплат преподавателей;
  • выдать льготные кредиты на выплату зарплат;
  • отменить НДФЛ на сотрудников с суммы до 3 млн рублей в год;
  • ввести гранты на обучение в бизнес-школах молодых предпринимателей и IT-специалистов;
  • предоставить субсидии на замену иностранных лицензий и ПО.

Бизнес-образование является одной из опорных отраслей для всех остальных, указал руководитель Школы управления «Сколково» (член РАБО) Александр Ким. Сейчас стали актуальны масштабная перестройка многих сфер жизни, а также импортозамещение, что, по словам эксперта, потребует знаний, опыта и определенной «питательной среды» для выработки идей, методов и креативных решений.

Ранее бизнес-образование в России во многом опиралось на мировой опыт, однако в нынешних условиях нужно искать свой путь развития, считает представитель одной из компаний – членов РАБО. По его словам, у клиентов происходит изменение фокуса в связи со сложившейся ситуацией. Они решают проблемы выживания своего собственного бизнеса и формируют новые запросы к образованию, к которым нужно адаптироваться бизнес-школам, пояснил он.

Фото на обложке: Chinnapong / Shutterstock

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