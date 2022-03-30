Бизнес-школы попросили у правительства господдержки в условиях санкций

Ранее бизнес-образование в России во многом опиралось на мировой опыт, однако в нынешних условиях нужно искать свой путь развития, считает представитель одной из компаний – членов РАБО. По его словам, у клиентов происходит изменение фокуса в связи со сложившейся ситуацией. Они решают проблемы выживания своего собственного бизнеса и формируют новые запросы к образованию, к которым нужно адаптироваться бизнес-школам, пояснил он.