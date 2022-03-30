Минфин предложил российским держателям евробондов рублевую оферту

Минфин сообщил о долгосрочном выкупе суверенных евробондов. Объем выпуска составляет $2 млрд плюс полугодовой купон в размере около $45 млн. Выкупаться они будут за рубли по цене 100% от номинала. Их погашение состоится 4 апреля.

Владельцы облигаций должны будут направить в НРД поручения на их перевод на казначейский счет министерства до 17:00 30 марта. Оплата будет осуществлена 31 марта по курсу ЦБ на этот день. Министерство отказалось от дополнительных комментариев, передает «Коммересантъ».

По оценке главы аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, свыше 50% держателей российских евробондов, особенно старых выпусков,— российские инвесторы, которые владеют ими через иностранные банки. Источник газеты, знакомый с ситуацией, говорит, что на российских держателей приходится более 50% погашаемого выпуска.

Эксперты уверены, что получить облигации в рублях для российских держателей, вероятно, лучше, чем неизвестно сколько ждать разморозки выплат по еврообликациям. Однако они предупредили, что не все резиденты обрадуются оферте финансового ведомства из-за курса, по которому проведут конвертацию долларов.

Управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров считает, что выкупить бонды внутри страны получится только на российское юрлицо, но так как оно не выступает эмитентом, бумаги нельзя будет признать погашенными. Поэтому эмитенту придется оплатить полный размер выпуска, чтобы избежать дефолта, и деньги все равно будут заблокированы за рубежом — «корпорации вряд ли будут готовы идти на двойные оплаты бондов».

Минэкономразвития 29 марта предложило снять расписки российских компаний с торгов на зарубежных площадках. Ценные бумаги компаний из РФ на иностранных биржах практически обесценились после начала военной операции на Украине. Механизм делистинга предусматривает последующую конвертацию депозитарных расписок в российские ценные бумаги.

3 марта Лондонская биржа остановила торги ценными бумагами российских компаний. К этому моменту они практически обесценились: например, котировки «Сбера» упали до одного цента, «Лукойла» – на 97%, «Новатэка» – на 91%, «Газпрома» – на 89%. С 7 марта бумаги компаний из РФ исключены из фондовых индексов FTSE Russel.

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