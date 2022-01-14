Акции Ford достигли максимальной цены за 20 лет

Рыночная стоимость Ford впервые превысила $100 млрд при двадцатилетнем максимуме цены акций — $25,87 за бумагу. По капитализации среди автопроизводителей компания оказалась на четвертом месте после Tesla, Toyota и Volkswagen.
На рост цен могли повлиять планы автоконцерна по увеличению выпуска электромобилей, среди которых кроссовер Mustang Mach-E и электрическая версии пикапа F-150, передает телеканал CNBC.
Увеличение производства электроавтомобилей — часть плана преобразований в компании Ford+. Инициатором идеи стал генеральный директор компании Джим Фарли, который возглавил компанию осенью 2020 года.
Согласно задумке, традиционные операции автопроизводителя должны стать более прибыльными, а доходы будут перенаправлять на автономные и электрические транспортные средства.
С капитализацией свыше $100 млрд Ford опередил General Motors ($90 млрд) и Rivian Automotive($75 млрд).
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Фото на обложке: Unsplash
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