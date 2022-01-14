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Акции Ford достигли максимальной цены за 20 лет

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Рыночная стоимость Ford впервые превысила $100 млрд при двадцатилетнем максимуме цены акций — $25,87 за бумагу. По капитализации среди автопроизводителей компания оказалась на четвертом месте после  Tesla, Toyota и Volkswagen.

Акции Ford достигли максимальной цены за 20 лет

На рост цен могли повлиять планы автоконцерна по увеличению выпуска электромобилей, среди которых кроссовер Mustang Mach-E и электрическая версии пикапа F-150, передает телеканал CNBC.

Увеличение производства электроавтомобилей — часть плана преобразований в компании Ford+. Инициатором идеи стал генеральный директор компании Джим Фарли, который возглавил компанию осенью 2020 года.

Согласно задумке, традиционные операции автопроизводителя должны стать более прибыльными, а доходы будут перенаправлять на автономные и электрические транспортные средства. 

С капитализацией свыше $100 млрд  Ford опередил General Motors ($90 млрд) и Rivian Automotive($75 млрд).  

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Фото на обложке: Unsplash

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