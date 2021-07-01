IMBA и фонд «Быть мамой» запустят бесплатный интенсив по маркетингу для женщин в декрете

Онлайн-университет IMBA и благотворительный фонд «Быть мамой» запустят бесплатный интенсив по интернет-маркетингу для женщин в декретном отпуске. Им хотят помочь стать конкурентоспособными специалистами на рынке.

Курс состоит из пяти блоков по маркетингу и двух по психологии. Интенсив продлится 11 часов. Подать заявку на участие можно на сайте фонда «Быть мамой» до 15 июля.

Преподаватели университета IMBA обучат пользоваться инструментами digital-маркетинга, расскажут о лидогенерации и работе с аудиторией.

Нейрофизиолог Анна Шаркова расскажет как бороться с тревогой во время декрета, не ограничивать себя в развитии и определить свои способности.

«Профессиональная карьера женщины не должна заканчиваться или останавливаться на рождении ребёнка. Так как современный мир слишком быстро развивается, нам нужно уметь адаптироваться под него. Мы хотим дать возможность матерям находиться в центре событий рынка, а не за его пределами», – отметила операционный директор IMBA Мария Петровская.

Участников интенсива назовут 20 июля.

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Фото: Shutterstock.com