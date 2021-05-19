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В Москве пройдет встреча на тему покорения Марса

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

21 мая международный клуб Get2Mars, посвященный развитию космической индустрии, проведет встречу на тему освоения Марса. В программе — дискуссии и лекции спикеров.

В Москве пройдет встреча на тему покорения Марса

Участники встречи обсудят отраслевые новости и послушают выступления спикеров:

  • Александр Першиков, сооснователь Get2Mars и основатель GetRentacar.com, поговорит об индустрии путешествий на Марс;
  • Блогер Виталий Егоров представит лекцию на тему «Проекты и технологии достижения Марса»;
  • Антон Иванов, директор Космического центра «Сколтеха», расскажет, как зарабатывать в космосе.
  • Никита Велиев из «Сколтеха» обсудит роль малых космических аппаратов.

Подробности и билеты — по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash

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