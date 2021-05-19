В Москве пройдет встреча на тему покорения Марса

Евгения Хрисанфова
21 мая международный клуб Get2Mars, посвященный развитию космической индустрии, проведет встречу на тему освоения Марса. В программе — дискуссии и лекции спикеров.
В Москве пройдет встреча на тему покорения МарсаЕвгения Хрисанфова
Участники встречи обсудят отраслевые новости и послушают выступления спикеров:
- Александр Першиков, сооснователь Get2Mars и основатель GetRentacar.com, поговорит об индустрии путешествий на Марс;
- Блогер Виталий Егоров представит лекцию на тему «Проекты и технологии достижения Марса»;
- Антон Иванов, директор Космического центра «Сколтеха», расскажет, как зарабатывать в космосе.
- Никита Велиев из «Сколтеха» обсудит роль малых космических аппаратов.
Подробности и билеты — по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Роскосмос» выставил на продажу космический корабль
- 2 Важные инструменты для ивентора, которые следовало бы придумать до карантина
- 3 «Приостановить космическую деятельность лет на десять»: почему проблему орбитального мусора больше нельзя игнорировать
- 4 Как стать гуру онлайн-мероприятий? 4 главных навыка event-менеджера
- 5 Обманываться рад: почему fake live-мероприятия лучше стандартного онлайн-формата