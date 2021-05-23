Марсоход NASA приступил к исследованию планеты

Перевод: «Я готовлюсь к сбору образцов поверхности Марса в поисках древней микробной жизни. В рамках этого процесса я тестировал систему отбора керна своей роботизированной рукой. Нужно было убедиться, что она работает исправно, прежде чем я приступлю к сбору некоторых интересных пород вокруг».

Сегодня поверхность Марса исследуют два американских марсохода — Perseverance и Curiosity. Одна из основных целей Perseverance — собрать образцы марсианских горных пород и реоглита, которые будут доставлены на Землю в миссии под названием «Возвращение образцов с Марса». Получив их, ученые смогут подробно проанализировать поверхность Красной планеты.

Марсоход оснащен сложной системой для отбора проб. Эта уникальная разработка используется впервые, поэтому ученые уделили особое внимание ее работоспособности в марсианских условиях.