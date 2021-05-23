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Марсоход NASA приступил к исследованию планеты

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Елена Черкас
Елена Черкас

Редактор рубрики «‎Технологии»

Елена Черкас

Марсоход Perseverance, принадлежащий NASA, начнет собирать образцы грунта, чтобы доставить их на Землю для дальнейших исследований. Пост об этом появился в официальном Twitter-аккаунте миссии.

Марсоход NASA приступил к исследованию планеты

 

Перевод: «Я готовлюсь к сбору образцов поверхности Марса в поисках древней микробной жизни. В рамках этого процесса я тестировал систему отбора керна своей роботизированной рукой. Нужно было убедиться, что она работает исправно, прежде чем я приступлю к сбору некоторых интересных пород вокруг».

Сегодня поверхность Марса исследуют два американских марсохода —  Perseverance и Curiosity. Одна из основных целей Perseverance — собрать образцы марсианских горных пород и реоглита, которые будут доставлены на Землю в миссии под названием «Возвращение образцов с Марса». Получив их, ученые смогут подробно проанализировать поверхность Красной планеты.

Марсоход оснащен сложной системой для отбора проб. Эта уникальная разработка используется впервые, поэтому ученые уделили особое внимание ее работоспособности в марсианских условиях.

«Чтобы быть готовыми к этапу сбора образцов и их подготовке для возвращения на Землю, нам нужно было убедиться, что мы можем безопасно разместить манипулятор на поверхности Марса и использовать его по назначению. Довольно скоро мы успешно продемонстрировали, что аппарат способен справиться с поставленной задачей», — рассказала менеджер миссии Perseverance Джессика Сэмюэлс.

Кроме того, в NASA поделились, что Perseverance преодолел расстояние в 345 метров на поверхности Красной планеты. Сэмюэлс уверена, что в будущем марсоход будет путешествовать на более длинные дистанции:

«В следующие пару недель мы планируем продолжить тестирование наших возможностей автономной навигации. С нетерпением ждем новых сотен и сотен метров пути».

На Марсе становится все теснее —  в субботу, 22 мая, до него добрался Китайский марсоход Zhurong, который уже успел отправить на Землю первые изображения.

 

Посадочный модуль китайского марсохода Zhurong. Источник: CNSA

 

Ожидается, что в ближайшие 90 дней аппарат составит карту местности, изучит погодные условия и состав поверхности, а также будет искать признаки водяного льда.

В это же время в другом районе планеты роботизированный вертолет Ingenuity готовится к своему шестому полету, который должен быть дальше и быстрее предыдущих. Устройство было доставлено на Марс в рамках миссии NASA Mars 2020. 

 

Художественная концепция вертолета Ingenuity. Источник: NASA

 

Напоминаем, что марсоход Perseverance был запущен 30 июля 2020 году. 18 февраля 2021 года он успешно совершил посадку на поверхность Марса вместе с вертолетом Ingenuity на борту.

 

Марсоход Perseverance сделал селфи с вертолетом  Ingenuity, находясь в 3,9 метра от него. Источник: NASA

Фото на обложке: Unsplash

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