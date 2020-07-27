Илон Маск обострил вражду с Джеффом Безосом

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск еще раз отметил вражду с гендиректором Amazon Джеффом Безосом. Маск указал на немолодой возраст конкурента и медленные темпы развития аэрокосмической компании Безоса Blue Origin. Об этом сообщают The New York Times в интервью с Маском.

«Скорость прогресса слишком медленная, а отведенного ему времени будет недостаточно. Но я все еще рад смотреть на то, что он делает с Blue Origin», — сказал Маск.

В сфере космоса предприниматели враждуют более 15 лет. Безос основал Blue Origin в 2000 году, в то время как Маск создал SpaceX в 2002 году.

Ситуация обострилась в 2013 году, когда SpaceX попытался эксклюзивно использовать стартовую площадку НАСА. Blue Origin вместе с конкурентом SpaceX United Launch Alliance в ответ подали официальный протест правительству. SpaceX в конечном итоге отстоял право работы на площадке.

Ранее Маск назвал Безоса подражателем после покупки онлайн-ритейлера разработчика беспилотников Zoox.

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