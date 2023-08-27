Илон Маск обвиняет Минюст США в двойных стандартах

Владелец Tesla, Space X и соцсети X (бывшего Twitter) Илон Маск написал у себя в аккаунте X: «Минюсту придется подать в суд против самого себя». Эта реплика относится к одному из проектов ведомства, предполагающему ряд ограничений для граждан других стран в процессе поиска работы в США.

Решение Маска активно комментировать действия Минюста может быть связано с тем, что ведомство подало судебный иск к SpaceX. Компанию обвиняют в дискриминации беженцев, которых в период с сентября 2018 по май 2022 года корпорация отговаривала подавать документы на соискание должностей.

На обвинение Маск ответил, что не может брать на работу некоторых людей, поскольку по закону США об экспортном контроле не имеет права предоставлять гражданам других стран доступ к конфиденциальной информации и эксклюзивным технологиями.

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