Вышла первая версия единого стандарта для устройств «умного» дома Matter, о запуске объявил Connectivity Standards Alliance. В документе также содержатся стандарты для систем контроля доступа, безопасности, освещения и электричества, отопления.

Matter позволяет устройствам от различных производителей и различными протоколами работать друг с другом. Он совместим с разными технологиями, включая Wi-Fi и Thread.

На первом этапе стандарт поддерживает лампочки, выключатели, розетки, жалюзи, шторы, дверные замки, датчики безопасности и телевизоры. В будущих версиях появится поддержка других устройств.

Apple, Google, Amazon и Connectivity Standards Alliance договорились разработать единый стандарт в декабре 2019 года. Всего проект поддерживает несколько сотен компаний по всему миру, в том числе «Яндекс» и «Сбер».

В мае текущего года стало известно о планах перевести российские новостройки на отечественные технологии для систем «умного дома». Стандарты для них разрабатывает Минцифры вместе с другими ведомствами.

Позднее от Национального объединения застройщиков жилья и «Единого ресурса застройщиков» появилось предложение включить в нормативы тарифов за коммуналку услугу «умного» дома.

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