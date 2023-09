Основатели российского стартапа по разработке биомеханических протезов MaxBionic продали проект

В апреле 2022 года MaxBionic передал права Metiz Impex на продукцию серии MeHand на территории России и стран СНГ. Тогда Сайфутдинов писал, что российское подразделение останется: оно будет заниматься исследованиями и обслуживанием кистей.

Компания до конца прошлого сентября планировала исполнить обязательства по контрактам. В MaxBionic подчеркивали, что не уходят из России, а скорость обслуживания, условия ремонта остаются на прежнем уровне.

По мнению основателя Promobot Олега Кивокурцева, сделка прошла по рыночным правилам на выгодных в первую очередь условиях для производителей биомеханических протезов.

«Ежегоднорастущая выручка (в некоторые годы кратно), рост прибыли, растущий рынок после ухода иностранных поставщиков — все это свидетельствует о том, что стоимость сделки могла составить не менее чем х3 EBITDA, и основатели могли получить примерно 90 млн рублей», — сообщил он.

Кивокурцев также отметил, что для Metiz Impex это тоже очень выгодное приобретение. Создавать свою компанию с нуля вышло бы намного дороже, чем их затраты на приобретение уже существующей с командой, патентами и налаженным производством.

MaxBionic основали в 2014 году россияне Максим Ляшко и Тимур Сайфутдинов. В 2017 году MaxBionic привлек инвестиции от бизнес-ангела Алексея Блохина. RB.RU подробно рассказывал об истории запуска MaxBionic и мотивации основателей стартапа. В 2021 году разработка стартапа получила награду в области промышленного дизайна Red Dot Award: Product Design в категории Best of the best.

В июле 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в России сейчас около 50 компаний разрабатывают и производят протезы верхних и нижних конечностей. Среди них — «Цито», «Метиз», «Моторика», «Техбионик» и другие.

Фото на обложке: MaxBionic / VK