Основатели российского стартапа по разработке биомеханических протезов MaxBionic продали проект

Основатели российского стартапа по разработке бионических протезов MaxBionic продали проект поставщику медоборудования Metiz Impex. Об этом сообщил сооснователь компании Тимур Сайфутдинов. RB.RU запросил детали сделки у Сайфутдинова, но на момент выхода публикации не получил ответа.
В апреле 2022 года MaxBionic передал права Metiz Impex на продукцию серии MeHand на территории России и стран СНГ. Тогда Сайфутдинов писал, что российское подразделение останется: оно будет заниматься исследованиями и обслуживанием кистей.
Компания до конца прошлого сентября планировала исполнить обязательства по контрактам. В MaxBionic подчеркивали, что не уходят из России, а скорость обслуживания, условия ремонта остаются на прежнем уровне.
По мнению основателя Promobot Олега Кивокурцева, сделка прошла по рыночным правилам на выгодных в первую очередь условиях для производителей биомеханических протезов.
«Ежегоднорастущая выручка (в некоторые годы кратно), рост прибыли, растущий рынок после ухода иностранных поставщиков — все это свидетельствует о том, что стоимость сделки могла составить не менее чем х3 EBITDA, и основатели могли получить примерно 90 млн рублей», — сообщил он.
Кивокурцев также отметил, что для Metiz Impex это тоже очень выгодное приобретение. Создавать свою компанию с нуля вышло бы намного дороже, чем их затраты на приобретение уже существующей с командой, патентами и налаженным производством.
MaxBionic основали в 2014 году россияне Максим Ляшко и Тимур Сайфутдинов. В 2017 году MaxBionic привлек инвестиции от бизнес-ангела Алексея Блохина. RB.RU подробно рассказывал об истории запуска MaxBionic и мотивации основателей стартапа. В 2021 году разработка стартапа получила награду в области промышленного дизайна Red Dot Award: Product Design в категории Best of the best.
В июле 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в России сейчас около 50 компаний разрабатывают и производят протезы верхних и нижних конечностей. Среди них — «Цито», «Метиз», «Моторика», «Техбионик» и другие.
Фото на обложке: MaxBionic / VK
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