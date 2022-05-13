Турция увеличила сумму недвижимости для гражданства, скидки ТЦ по аренде: главные новости для бизнеса 13 мая

RB.RU продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: заперты Японии на экспорт, Турция увеличила сумму недвижимости для получения гражданства, продление ограничение полетов на юг России и другие события 13 мая.
Список может дополняться в течение дня.
Мир
- Япония запретит экспортировать в Россию электронные и атомно-силовые микроскопы, квантовые компьютеры, 3D-принтеры и порошки к ним, и другое высокотехнологичное оборудование.
- Несколько стран Евросоюза (ЕС) предложили отложить введение эмбарго на российскую нефть, узнал Bloomberg. О каких странах речь, не уточняется.
- В Турции увеличили до $400 тыс. сумму недвижимости для получения гражданства. Решение вступит в силу спустя месяц.
- В Латвии заблокируют «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир».
Бизнес
- Отельеры попросили Минприроды разрешить строительство гостиничной инфраструктуры на землях лесного фонда, полученных в аренду до 1 января. Экологи предупредили о возможном снижении доступности лесных зон для горожан.
- В апреле автозапчасти в России подорожали в среднем на 30%. Сложности с поставками привели к заметному дефициту бамперов, стекол и фар, из-за чего цены порой поднимали в шесть раз.
- Российские ТЦ сделают скидки иностранным компаниям по аренде из-за простоя.
Сервисы
- Браузер Google Chrome на телефонах с операционной системой Android перестал обновляться в России. Первые сообщения о проблемах стали появляться еще 9 мая.
Транспорт
- Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 19 мая. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Фото на обложке: Unsplash
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