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Турция увеличила сумму недвижимости для гражданства, скидки ТЦ по аренде: главные новости для бизнеса 13 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB.RU продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: заперты Японии на экспорт, Турция увеличила сумму недвижимости для получения гражданства, продление ограничение полетов на юг России и другие события 13 мая.

Список может дополняться в течение дня.

Турция увеличила сумму недвижимости для гражданства, скидки ТЦ по аренде: главные новости для бизнеса 13 мая

Мир

  • Япония запретит экспортировать в Россию электронные и атомно-силовые микроскопы, квантовые компьютеры, 3D-принтеры и порошки к ним, и другое высокотехнологичное оборудование.
  • Несколько стран Евросоюза (ЕС) предложили отложить введение эмбарго на российскую нефть, узнал Bloomberg. О каких странах речь, не уточняется. 
  • В Турции увеличили до $400 тыс. сумму недвижимости для получения гражданства. Решение вступит в силу спустя месяц.
  • В Латвии заблокируют «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир».

Бизнес

  • Отельеры попросили Минприроды разрешить строительство гостиничной инфраструктуры на землях лесного фонда, полученных в аренду до 1 января. Экологи предупредили о возможном снижении доступности лесных зон для горожан.
  • В апреле автозапчасти в России подорожали в среднем на 30%. Сложности с поставками привели к заметному дефициту бамперов, стекол и фар, из-за чего цены порой поднимали в шесть раз.
  • Российские ТЦ сделают скидки иностранным компаниям по аренде из-за простоя.

Сервисы

  • Браузер Google Chrome на телефонах с операционной системой Android перестал обновляться в России. Первые сообщения о проблемах стали появляться еще 9 мая.

Транспорт

  • Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 19 мая. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Фото на обложке: Unsplash

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