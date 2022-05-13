RB.RU продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: заперты Японии на экспорт, Турция увеличила сумму недвижимости для получения гражданства, продление ограничение полетов на юг России и другие события 13 мая.

Список может дополняться в течение дня.

Турция увеличила сумму недвижимости для гражданства, скидки ТЦ по аренде: главные новости для бизнеса 13 мая