Шестой пакет антироссийских санкций заблокирован, поездки за границу подорожают на 30%, российские магазины могут остаться без иностранного вина и другие новости для бизнеса 19 мая на фоне спецоперации на Украине.



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Бриллианты без НДС, проверки ЦБ и отсутствие вина: главные новости для бизнеса 19 мая