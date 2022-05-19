Бриллианты без НДС, проверки ЦБ и отсутствие вина: главные новости для бизнеса 19 мая

Карина Пардаева
Шестой пакет антироссийских санкций заблокирован, поездки за границу подорожают на 30%, российские магазины могут остаться без иностранного вина и другие новости для бизнеса 19 мая на фоне спецоперации на Украине.
Список может дополняться в течение дня.
Бриллианты без НДС, проверки ЦБ и отсутствие вина: главные новости для бизнеса 19 маяКарина Пардаева
Мир
- Шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
Россия
- Минэкономразвития подготовило сценарий развития экономики в случае ужесточения санкций. Прогноз предполагает более глубокий спад ВВП: экономика, согласно консервативному сценарию, сократится на 8,8% в 2022 г. В базовом варианте Минэк ожидает спад на 7,8%.
- НДС на покупку частными инвесторами бриллиантов может быть отменен в рамках поддержки компании АЛРОСА, попавшей под международные санкции.
Финансы
- ЦБ стал чаще внепланово проверять банки на фоне валютных ограничений. Представители регулятора выясняют, насколько корректно банки соблюдают ограничения на выдачу наличной валюты.
- Банк России после западных санкций потерял прямой доступ к зарубежной статистике, например, от Международного валютного фонда.
Бизнес
- Американская компания Google вывезла большую часть своих сотрудников из России в Дубай, сообщили газета The Wall Street Journal. В ближайшее время компания может полностью прекратить коммерческое присутствие в России.
- Производитель бытовой техники Indesit не намерен уходить из России. Принадлежащий ему завод в Липецке частично восстановил работу. Предприятие приостановило производство в марте.
- Ассоциация «Альянс туристических агентств» спрогнозировала подорожание поездок за границу на 15-30%. Сумма зависит от объекта размещения, билета и авиакомпании, так как многие территории сейчас приходится облетать.
- Российские магазины из-за санкций и логистики могут покинуть до 60% зарубежных производителей вина. Уйти с российского рынка могут даже недорогие испанские, итальянские вина.
- Из-за прекращения импорта из Европы переработчики текстиля в России остались почти без сырья. Теперь в стране необходимо нарастить сбор вторичного текстиля в семь раз.
Сервисы
- Новые владельцы Coub анонсировали запуск Web3-приложения с наградами за создание, просмотр, лайки, комментарии и репосты роликов.
- В России могут частично отменить рекомендательные алгоритмы интернет-сервисов. Пользователей надо будет уведомлять об обработке данных для рекомендаций.
Транспорт
- Россия разрешила Турции занять две трети рынка авиаперелетов между странами. У отечественных перевозчиков недостаточно самолетов для поддержания традиционного паритета, а обязательства перед туристами выполнять нужно во избежание социальной напряженности.
Фото на обложке: Chinnapong /
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