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Российские магазины рискуют остаться без иностранного вина

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские магазины из-за санкций и логистики могут покинуть до 60% зарубежных производителей вина. Уйти с российского рынка могут даже недорогие испанские, итальянские вина.

Российские магазины рискуют остаться без иностранного вина

Частично освобожденные ниши заполнят российские производители. Однако на фоне ухода иностранных компаний их даже непроизведенные напитки могут быть выкуплены дистрибьюторами, сообщил ТАСС глава проекта Павел Майоров.

Ряд российских производителей, которые планировали развивать экспорт, сообщают, что их произведенное вино уже употребил внутренний рынок. 

На полках российских магазинов также скоро могут появиться вина из Индии, Китая и Турции. Продавцы страхуют риски на случай проблем с поставками из европейских стран. До этого в России не было вин перечисленных восточных регионов.

Фото на обложке: Sergey Smolentsev / Shutterstock

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