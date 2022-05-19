Российские магазины рискуют остаться без иностранного вина

Российские магазины из-за санкций и логистики могут покинуть до 60% зарубежных производителей вина. Уйти с российского рынка могут даже недорогие испанские, итальянские вина.
Частично освобожденные ниши заполнят российские производители. Однако на фоне ухода иностранных компаний их даже непроизведенные напитки могут быть выкуплены дистрибьюторами, сообщил ТАСС глава проекта Павел Майоров.
Ряд российских производителей, которые планировали развивать экспорт, сообщают, что их произведенное вино уже употребил внутренний рынок.
На полках российских магазинов также скоро могут появиться вина из Индии, Китая и Турции. Продавцы страхуют риски на случай проблем с поставками из европейских стран. До этого в России не было вин перечисленных восточных регионов.
Фото на обложке: Sergey Smolentsev /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Завод бытовой техники Indesit в Липецке частично возобновил работу
- 2 «Авито» и VK стали самыми востребованными цифровыми площадками у малого и среднего бизнеса
- 3 Два крупных мировых ритейлера заявили о планах вернуться на российский рынок
- 4 Санкции, запреты въезда и отключение счетов российских банков: главные новости 18 мая
- 5 PepsiCo запустит в июне производство новых напитков в России
ВОЗМОЖНОСТИ
19 мая 2022
19 мая 2022