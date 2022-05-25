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Paysend остается, Nike уходит: главные новости для бизнеса 25 мая

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Новый авиасбор с пассажиров, повышение МРОТ, Paysend продолжает работу в России, Nike уходит и другие новости для бизнеса 25 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.

Список может дополняться в течение дня.

Paysend остается, Nike уходит: главные новости для бизнеса 25 мая

Мир

  • Минфин США отказался от продления лицензии на обслуживание внешнего долга России. Это решение серьезно приблизит Россию к возможному дефолту по внешнему долгу, отметил Bloomberg.

Россия

  • Правительство России согласовало повышение МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%. Итоговое решение должен принять президент Владимир Путин.
  • Минтруд России рассматривает возможность расширения программы субсидирования найма на беженцев и сокращенных из-за кризиса россиян
  • Минтранс совместно с «Ростехом» и ЗАО «Транспортной клиринговой палатой» (ТКП) обсуждают введение в России нового сбора с продажи авиабилетов для формирования резервного фонда. Деньги пойдут на выполнение обязательства перед пассажирами в случае форс-мажоров.

Финансы

  • В марте частные инвесторы забрали рекордный объем денег с брокерских счетов. Эксперты связывают отток средств с высокими ставками по вкладам и невозможностью полноценно торговать на бирже.

Бизнес

  • Система денежных переводов Paysend решила продолжить работу в России, предлагая перевод средств за рубеж. Официально компания объявила об уходе с российского рынка почти одновременно с Western Union, Visa и Mastercard.
  • Производитель одежды и обуви Nike решил уйти из России. Компания не продлила франчайзинговое соглашение с компанией Inventive Retail Group — владельцем крупнейшей в стране монобрендовой сети магазинов американского ритейлера.

Фото на обложке: Unsplash

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