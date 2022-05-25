Новый авиасбор с пассажиров, повышение МРОТ, Paysend продолжает работу в России, Nike уходит и другие новости для бизнеса 25 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.

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Paysend остается, Nike уходит: главные новости для бизнеса 25 мая