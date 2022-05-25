Paysend остается, Nike уходит: главные новости для бизнеса 25 мая

Карина Пардаева
Новый авиасбор с пассажиров, повышение МРОТ, Paysend продолжает работу в России, Nike уходит и другие новости для бизнеса 25 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.
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Paysend остается, Nike уходит: главные новости для бизнеса 25 маяКарина Пардаева
Мир
- Минфин США отказался от продления лицензии на обслуживание внешнего долга России. Это решение серьезно приблизит Россию к возможному дефолту по внешнему долгу, отметил Bloomberg.
Россия
- Правительство России согласовало повышение МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%. Итоговое решение должен принять президент Владимир Путин.
- Минтруд России рассматривает возможность расширения программы субсидирования найма на беженцев и сокращенных из-за кризиса россиян
- Минтранс совместно с «Ростехом» и ЗАО «Транспортной клиринговой палатой» (ТКП) обсуждают введение в России нового сбора с продажи авиабилетов для формирования резервного фонда. Деньги пойдут на выполнение обязательства перед пассажирами в случае форс-мажоров.
Финансы
- В марте частные инвесторы забрали рекордный объем денег с брокерских счетов. Эксперты связывают отток средств с высокими ставками по вкладам и невозможностью полноценно торговать на бирже.
Бизнес
- Система денежных переводов Paysend решила продолжить работу в России, предлагая перевод средств за рубеж. Официально компания объявила об уходе с российского рынка почти одновременно с Western Union, Visa и Mastercard.
- Производитель одежды и обуви Nike решил уйти из России. Компания не продлила франчайзинговое соглашение с компанией Inventive Retail Group — владельцем крупнейшей в стране монобрендовой сети магазинов американского ритейлера.
Фото на обложке: Unsplash
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