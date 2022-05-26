Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Заморозка активов ЦБ, перспективные сферы для бизнеса в новых условиях: главные новости 26 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: заморозка активов ЦБ, американцы смогут платить налоги в России до осени, самые перспективные сферы для бизнеса и другие события 26 мая.

Список может дополняться в течение дня.

Заморозка активов ЦБ, перспективные сферы для бизнеса в новых условиях: главные новости 26 мая

Мир

  • США призвали ответственные структуры не отключать Россию от интернета. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что у россиян должен быть свободный доступ к информации в сети.
  • В Евросоюзе в рамках санкций заморозили активы Центробанка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд), сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. США заморозили активы российского ЦБ на $100 млрд.
  • Минфин выпустил лицензию, которая разрешает гражданам и компаниям США платить в России налоги до начала октября.

Россия

  • Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру для внеплановых проверок региональных операторов связи. Это касается контроля блокировки запрещенных в России соцсетей, СМИ и установки оборудования для фильтрации трафика. Проверки проводят вопреки мораторию правительства, введенному до конца года.

Бизнес

  • Google предупредила часть российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache. Меры могут коснуться подсанкционных компаний. 
  • Предприниматели назвали самые перспективные сферы для бизнеса в России. Лидируют IT-область и внутренний туризм.
  • Темпы продаж импортного пива в России в апреле снизились более чем на 30%. Доля иностранных брендов в категории с начала года сократилась с 6,2% до 3,8%. Причинами послужили геополитический кризис и сложности с логистикой.

Сервисы

  • Роскомнадзор заблокировал сервис для решения домашних заданий «Знания» — его развивает в России польская платформа для совместного обучения Brainly. Причина блокировки — сообщения о ситуации на Украине.
  • Федерация компьютерного спорта России добилась признания новой киберспортивной дисциплины «тактический трехмерный бой».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как быстро восстановится российский рынок и что поможет инвесторам сохранить свои рублевые активы
  2. 2 Контрагент не исполняет свои обязательства: способы взыскания задолженности. Подробная инструкция
  3. 3 Налоговый резидент: кто это такой и что это значит?
  4. 4 Прогноз: что ждет стартапы в условиях экономического спада
  5. 5 Против геймификации: зачем брокерский сервис из Индии отговаривает пользователей от сделок
Анкетолог
Как бизнесу самостоятельно проводить маркетинговые исследования
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

27 мая 2022

Social Tech Challenge 2022

28 мая 2022

Акселератор образовательной робототехники Бизнес-инкубатора ВШЭ

29 мая 2022

MGIMO Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ