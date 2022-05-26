Заморозка активов ЦБ, перспективные сферы для бизнеса в новых условиях: главные новости 26 мая

Карина Пардаева
RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: заморозка активов ЦБ, американцы смогут платить налоги в России до осени, самые перспективные сферы для бизнеса и другие события 26 мая.
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Заморозка активов ЦБ, перспективные сферы для бизнеса в новых условиях: главные новости 26 маяКарина Пардаева
Мир
- США призвали ответственные структуры не отключать Россию от интернета. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что у россиян должен быть свободный доступ к информации в сети.
- В Евросоюзе в рамках санкций заморозили активы Центробанка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд), сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. США заморозили активы российского ЦБ на $100 млрд.
- Минфин выпустил лицензию, которая разрешает гражданам и компаниям США платить в России налоги до начала октября.
Россия
- Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру для внеплановых проверок региональных операторов связи. Это касается контроля блокировки запрещенных в России соцсетей, СМИ и установки оборудования для фильтрации трафика. Проверки проводят вопреки мораторию правительства, введенному до конца года.
Бизнес
- Google предупредила часть российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache. Меры могут коснуться подсанкционных компаний.
- Предприниматели назвали самые перспективные сферы для бизнеса в России. Лидируют IT-область и внутренний туризм.
- Темпы продаж импортного пива в России в апреле снизились более чем на 30%. Доля иностранных брендов в категории с начала года сократилась с 6,2% до 3,8%. Причинами послужили геополитический кризис и сложности с логистикой.
Сервисы
- Роскомнадзор заблокировал сервис для решения домашних заданий «Знания» — его развивает в России польская платформа для совместного обучения Brainly. Причина блокировки — сообщения о ситуации на Украине.
- Федерация компьютерного спорта России добилась признания новой киберспортивной дисциплины «тактический трехмерный бой».
Фото на обложке: Unsplash
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