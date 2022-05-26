RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: заморозка активов ЦБ, американцы смогут платить налоги в России до осени, самые перспективные сферы для бизнеса и другие события 26 мая.



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Заморозка активов ЦБ, перспективные сферы для бизнеса в новых условиях: главные новости 26 мая