Резкое ослабление рубля, увеличение срока продажи валютной выручки, бесплатная фотостудия для продавцов на маркетплейсах и другие новости 27 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.

Резкое ослабление рубля, бесплатный центр дизайна для предпринимателей: главные новости для бизнеса 27 мая