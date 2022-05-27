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Резкое ослабление рубля, бесплатный центр дизайна для предпринимателей: главные новости для бизнеса 27 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Резкое ослабление рубля, увеличение срока продажи валютной выручки, бесплатная фотостудия для продавцов на маркетплейсах и другие новости 27 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.

Резкое ослабление рубля, бесплатный центр дизайна для предпринимателей: главные новости для бизнеса 27 мая

Финансы

  • Рубль резко ослаб после внепланового снижения ключевой ставки. За последние два дня национальная валюта подешевела на 15% к евро и на 16% – к доллару. 
  • ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами с 60 до 120 рабочих дней. Экспортеры смогут осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках, не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета. 

Бизнес

  • «Модульбанк» запустил бесплатную фотостудию для продавцов на маркетплейсах
  • Две компании из Китая могут привлечь к производству автомобилей «Москвич». О каких компаниях речь, неизвестно.
  • Производители молока и соков намерены сократить ассортимент из-за нехватки упаковки.
  • Ozon предупредил, что может объявить дефолт по облигациям к 14 июня. Маркетплейс пойдет на этот шаг, если не сумеет провести выплаты держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения. 

Сервисы

  • Интенсивность DDoS-атак на российскую инфраструктуру в мае увеличилась более чем на 200%. Наиболее эффективными были атаки, имитирующие пользовательский трафик. 
  • VK и «Яндекс» выступили против нормы законопроекта о рекомендательных алгоритмах, дающей возможность их отключать.

Фото на обложке: Unsplash

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