Резкое ослабление рубля, бесплатный центр дизайна для предпринимателей: главные новости для бизнеса 27 мая

Карина Пардаева
Резкое ослабление рубля, увеличение срока продажи валютной выручки, бесплатная фотостудия для продавцов на маркетплейсах и другие новости 27 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.
Резкое ослабление рубля, бесплатный центр дизайна для предпринимателей: главные новости для бизнеса 27 маяКарина Пардаева
Финансы
- Рубль резко ослаб после внепланового снижения ключевой ставки. За последние два дня национальная валюта подешевела на 15% к евро и на 16% – к доллару.
- ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами с 60 до 120 рабочих дней. Экспортеры смогут осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках, не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета.
Бизнес
- «Модульбанк» запустил бесплатную фотостудию для продавцов на маркетплейсах
- Две компании из Китая могут привлечь к производству автомобилей «Москвич». О каких компаниях речь, неизвестно.
- Производители молока и соков намерены сократить ассортимент из-за нехватки упаковки.
- Ozon предупредил, что может объявить дефолт по облигациям к 14 июня. Маркетплейс пойдет на этот шаг, если не сумеет провести выплаты держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения.
Сервисы
- Интенсивность DDoS-атак на российскую инфраструктуру в мае увеличилась более чем на 200%. Наиболее эффективными были атаки, имитирующие пользовательский трафик.
- VK и «Яндекс» выступили против нормы законопроекта о рекомендательных алгоритмах, дающей возможность их отключать.
Фото на обложке: Unsplash
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27 мая 2022
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