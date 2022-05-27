Производители молока и соков намерены сократить ассортимент из-за нехватки упаковки

Производители молочной продукции и соков могут сократить ассортимент из-за нехватки асептической тары. Этот вид упаковки предназначен для продукции с длительным сроком хранения.
Асептическая упаковка используется для стерилизованной продукции и сливок. Для нее летом закупали фермерское молоко, а продавали значительно позже — осенью. При нехватки такой упаковки заводы будут фокусироваться на производстве скоропортящегося товара, пишут «Известия» со ссылкой на источники.
Этот вид тары в России производили два завода — Tetra Pak и Elopak, они же ввозили в страну необходимые материалы для ее изготовления плюс импортировали готовую упаковку. Однако в середине марта Elopak заявил о «паузе» в деятельности, а Tetra Pak приостановил продажу упаковки для вина и напитков, за исключением соков.
У заводов есть запасы тары, но они постепенно сокращаются. В Минпромторге знают о проблеме и предложили производителям дождаться испытаний по производству аналогичной отечественной упаковки в Казани, а в качестве альтернативы рассмотреть стеклянные бутылки.
Еще до начала спецоперации российские производители стали уменьшать размеры упаковок товаров, чтобы сохранить их стоимость в условиях роста собственных издержек. Макаронные изделия, шоколад, пиво, йогурты, печенья, корма для животных и другие товары уже подверглись оптимизации.
Фото на обложке: Lik Studio /
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