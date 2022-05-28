Снижение ставок в Сбербанке, уход Wella, бизнес в Турции: главные новости для бизнеса 28 мая

Ахмед Садулаев
Сбербанк снижает ставки после уменьшения ключевой ставки Центробанка, Титов рассуждает о McDonald’s в России, немецкий производитель косметики Wella сворачивает российский бизнес и другие новости 28 мая на фоне украинских событий — в дайджесте RB.RU.
Снижение ставок в Сбербанке, уход Wella, бизнес в Турции: главные новости для бизнеса 28 маяАхмед Садулаев
Мир
- Россия стала лидером списка стран по числу созданных иностранных компаний в Турции. В апреле россияне учредили в стране 136 новых предприятий (Yeni Safak).
Бизнес
- Немецкий производитель профессиональной косметики Wella прекратит поставки в Россию после 28 лет работы в стране. На компанию приходилось до 40% рынка средств для окрашивания волос. Руководство фирмы передает российский бизнес местной «независимой операционной команде», которая завершит выход с рынка.
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что российский владелец McDonald’s ведет переговоры с франчайзи об их переходе под новый бренд. Сам же Титов надеется, что новый владелец сумеет сохранить прежние цены в сети.
Финансы
- На фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 11% Сбербанк с 28 мая снижает ставки по потребительским кредитам до 15,9% годовых и с 30 мая — ипотечную ставку до 10,9%. Ставка по краткосрочным вкладам упала ниже 10%. Например, доходность по вкладу на три месяца составит 8,5% годовых.
- Силуанов: Россия создаст механизм расчетов по еврооблигациям без лицензии США к 23-24 июня, схема предполагает выплаты в рублях. Ранее инвесторы потребовали признать дефолт по облигациям «Россия-2022» из-за того, что страна не доплатила им причитающиеся $1,9 млн процентов за просроченный платеж.
Фото: ponsarut papoo / Shutterstock
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