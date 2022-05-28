Сбербанк снижает ставки после уменьшения ключевой ставки Центробанка, Титов рассуждает о McDonald’s в России, немецкий производитель косметики Wella сворачивает российский бизнес и другие новости 28 мая на фоне украинских событий — в дайджесте RB.RU.

Снижение ставок в Сбербанке, уход Wella, бизнес в Турции: главные новости для бизнеса 28 мая