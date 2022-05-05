Господдержка VR- и AR-компаний, иск акционеров к Netflix, полеты в Индию: главные новости для бизнеса 5 мая

Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль по регионам, власти помогут VR- и AR-компаниям, «Аэрофлот» возобновляет рейсы в Индию и другие новости для бизнеса 5 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.
Список может дополняться в течение дня.
Мир
- Япония не станет запрещать поставки российской нефти из-за ограниченности ресурсов, однако Токио поддерживает вводимые меры.
- Китай решил провести стресс-тест экономики на случай санкций, пишет Guardian. В нем участвует несколько ведомств. Они используют действия западных стран в отношении России в качестве основы для разработки потенциальных ответных мер.
Россия
- МИД России ввел санкции против 63 граждан Японии. Среди них — премьер-министр страны Кисида Фумио. Им запретят приезжать в Россию.
- Министерство финансов РФ предлагает исключить фонд оплаты труда из формулы, используемой для распределения по регионам налога на прибыль компаний с филиалами.
- Власти решили оказать господдержку VR- и AR-компаниям. Они смогут подавать на гранты, выделяемые в рамках поддержки IT-отрасли.
Бизнес
- Каждая пятая российская компания ощущает нехватку IT-специалистов. Больше половины работодателей не готовы оказывать сотрудникам финансовую поддержку в период экономического спада.
- Акционеры подали коллективный иск против стримингового сервиса Netflix компании, они обвиняют копанию в публикации вводящего в заблуждения отчета о замедлении роста числа подписчиков для мошенничества с ценными бумагами.
- Алкогольные заводы «Русский север» и «Родник и К», выпускавшие водку «Хортиця», «Мороша», «Первак» из портфеля холдинга Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, сменили собственника.
- Компания Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка, заявил ее гендиректор Джеймс Квинси. По его словам, бизнес компании в России «в какой-то момент полностью исчезнет», если спецопераци на Украине затянется.
Транспорт
- «Аэрофлот» возобновит полеты в Индию с 5 мая. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A330 из «Шереметьево» по четвергам и воскресеньям в мае, после – по понедельникам и пятницам.
Фото на обложке: Unsplash
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