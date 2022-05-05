Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль по регионам, власти помогут VR- и AR-компаниям, «Аэрофлот» возобновляет рейсы в Индию и другие новости для бизнеса 5 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.



Список может дополняться в течение дня.

Господдержка VR- и AR-компаний, иск акционеров к Netflix, полеты в Индию: главные новости для бизнеса 5 мая