RB.RU продолжают следить за главными новостями на фоне спецоперации на Украине: поступления в бюджеты регионов снизятся, «Сбер» может свернуть SberGames, вино в Росиию будут завозить из Китая, Индии, Турции и другие события 6 мая.



Список может дополняться в течение дня.

Санкции, китайское вино и регулярные рейсы в Турцию: главные новости для бизнеса 6 мая