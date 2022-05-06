Санкции, китайское вино и регулярные рейсы в Турцию: главные новости для бизнеса 6 мая

Карина Пардаева
RB.RU продолжают следить за главными новостями на фоне спецоперации на Украине: поступления в бюджеты регионов снизятся, «Сбер» может свернуть SberGames, вино в Росиию будут завозить из Китая, Индии, Турции и другие события 6 мая.
Список может дополняться в течение дня.
Санкции, китайское вино и регулярные рейсы в Турцию: главные новости для бизнеса 6 маяКарина Пардаева
Мир
- Moody's оценило возможности криптовалют для России в условиях санкций. В условиях санкций они неэффективны из-за ограниченного рынка и применения на биржах механизмов по отслеживанию платежей.
- Великобритания ввела санкции против Evraz. В британском МИДе пояснили, что Evraz производит значительную часть колес для поездов и почти все рельсы в России, а железная дорога имеет для Москвы жизненно важное значение, так как по ней идут военные поставки на Украину.
Россия
- В этом году поступления в бюджеты регионов могут снизиться на 5–8% из-за санкций, заявили в Счетной палате. Аудитор уточнил, что такое снижение возможно при пессимистичном сценарии.
- Арбитражный суд Москвы рестовал счета российской структуры американского производителя вычислительной техники Dell на 778 млн рублей. Арест произведен в рамках иска интегратора «Талмер», который внес аванс за оказание ООО «Делл» услуг по технической поддержке облачных сервисов американской VMware в России.
Бизнес
- «Сбер» может свернуть свое игровое подразделение SberGames. Проект могут разделить на два бренда, ориентированные на российский и международный рынки.
- Производство мебели в России в марте снизилось на 3% год к году. Стоимость мебели в январе—марте выросла в среднем на 12,5%.
- На полках российских магазинов скоро появятся вина из Индии, Китая и Турции. Продавцы страхуют риски на случай проблем с поставками из европейских стран.
- «Самокат» сделал свою доставку платной – пока только в нескольких городах. Стоимость услуг составляет не более 39 рублей за один заказ. При достижении минимальной суммы заказа, которая также не уточняется, доставка все же останется бесплатной.
Финансы
- Экс-клиенты «Альфа-банка» могут лишиться налоговых вычетов при переводе индивидуальных инвестиционных счетов к другим брокерам. Льготу можно было сохранить только при переводе счета целиком и в сжатые сроки.
Транспорт
- С 6 мая авиакомпания устанавливает регулярные рейсы из Москвы в Стамбул и Анталью
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