Китайский ChatGPT, возможные санкции ЕС против КНР, обновления в поиске Google: главное 8 мая

Ахмед Садулаев
Ограничения со стороны США подстегивают китайские компании к ускорению исследований в области ИИ, и iFlytek уже представила свой аналог ChatGPT, а Евросоюз может ввести собственные санкции против бизнеса КНР. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Китайский ChatGPT, возможные санкции ЕС против КНР, обновления в поиске Google: главное 8 маяАхмед Садулаев
Мир
- Евросоюз может ввести санкции против китайских компаний, поставляющих электронное оборудование в Россию.
- В таком случае Китай ответит контрмерами, заявил официальный представитель МИД страны Ван Вэньбинь.
- Ограничения США на экспорт чипов из КНР подстегивают китайские компании к ускорению исследований в области ИИ, считают источники WSJ.
- Евросоюз предлагает запретить вход в европейские порты для судов, которые подозреваются в помощи обхода антироссийских санкций (Bloomberg).
- Испания может ужесточить систему выдачи «золотых виз» иностранцам (El Pais).
Россия
- Российский рынок акций начал понедельник с умеренного падения. Индекс Мосбиржи на старте торгов просел на 0,2%.
- В российском посольстве опровергли информацию о введении квоты для иностранных туристов на Бали.
- Товарооборот между Россией и странами Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) вырос на 83% за пять лет, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
- Также Решетников рассказал, что ЕАЭС обсуждает с Египтом и ОАЭ создание зоны свободной торговли.
Бизнес
- Китайская iFlytek представила собственный аналог ChatGPT.
- Стартап Билла Гейтса TerraPower намерен принять участие в «многомиллиардном» конкурсе на строительство ядерных реакторов в Великобритании, конкуренцию компании составят американские Bechtel и GE Hitachi, а также британская Rolls-Royce (The Sunday Times).
- Google планирует сделать свой поисковик более «визуальным, удобным и человечным». В поисковой выдаче появятся TikTok-видео, ответы AI-бота и посты из соцсетей.
- Стоимость акций Virgin Galactic после открытия торгов взлетела на 24,4% на фоне анонса первого коммерческого полета в космос.
- Создатель ChatGPT представил криптокошелек, работающий без комиссий.
Фото: Unsplash
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