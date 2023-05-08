Ограничения со стороны США подстегивают китайские компании к ускорению исследований в области ИИ, и iFlytek уже представила свой аналог ChatGPT, а Евросоюз может ввести собственные санкции против бизнеса КНР. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Китайский ChatGPT, возможные санкции ЕС против КНР, обновления в поиске Google: главное 8 мая