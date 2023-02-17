Роскомнадзор рассматривает полную или частичную блокировку стримингового сервиса Twitch

В Роскомнадзоре начали рассматривать возможность блокировки видеостримингового сервиса Twitch на территории России. Чтобы это допустить, нужно в том числе оценить риски для пользующихся платформой российских блогеров, отметили в ведомстве.
Twitch на территории России может быть заблокирован, эту возможность рассматривают в Роскомнадзоре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления ведомства Евгения Зайцева.
Зайцева заявил о необходимости в привлечении Twitch к более серьезной ответственности и применения к нему меры в виде полной или частичной блокировке на территории России. К таким действиям нужно подходить при оценке рисков, которые могут понести российские блогеры, пользующиеся платформой, пояснил представитель Роскомнадзора.
За ограничение работы Twitch в России выступает «Лига безопасного интернета». Платформа несут угрозу для жизни и здоровья детей, так как она становится площадкой для рекламы магазинов по продаже наркотиков, считает глава организации.
В ноябре 2022 года суд наложил арест на имущество Twitch в России на сумму 3 млрд рублей из-за блокировки аккаунта киберспортсмена Кирилла Малофеева. Он является сыном основателя холдинга «Царьград» Константина Малофеева.
С июля прошлого года поисковики обязаны помечать Twitch как нарушителя законодательства РФ.
Фото на обложке: salarko /
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