На McDonald's подали в суд за расовую дискриминацию

McDonald's Corp предъявили иск на сумму не менее $10 млрд долларов. В суд на сеть ресторанов подали две компании, принадлежащие медиа-предпринимателю Байрону Аллену — он обвиняет McDonald's в расовой дискриминации.

По мнению Аллена, McDonald's принципиально не заказывает рекламу в СМИ, принадлежщим афроамериканцам, сообщает Reuters.

В иске, поданном в Верховный суд округа Лос-Анджелес, заявляется, что McDonald's нарушил законы о гражданских правах из-за своей «расовой предвзятости и стереотипов». В частности, компания отказалась заключать рекламный контракт компаниями, принадлежащими Аллену.

Также в иске заявляется, что афроамериканцы составляют около 40% клиентов McDonald's, но компания выделила менее $5 млн из $1,6 млрд рекламного бюджета в США в 2019 году на принадлежащие афроамериканцам СМИ.

McDonald's, как и большая часть корпоративной Америки в наши дни, публично рекламирует свою приверженность разнообразию и вовлеченности, но это не более, чем пустые заявления.

Иск был подан в тот же день, когда в McDonald's заявили о намерении до 2024 года увеличить с 2 до 5% расходы на рекламу в СМИ, которыми владеют афроамериканцы. Также компания сообщила о выделении средств на рекламу на платформах, принадлежащих женщинам, а также этническим и сексуальным меньшинствам.

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