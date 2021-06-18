В России появился мебельный trade-in крупного отечественного производителя

В России появился мебельный trade-in от «Цвета диванов» – крупного отечественного производителя со специализацией на изготовлении диванов.
В «Цвете диванов» рассказали RB.RU, что они «впервые в отечественной истории индустрии» запускают подобную программу по приему и вторичной переработке б/у-диванов, купленных в их магазинах.
По заявлению компании, они могут переработать до 93% каждого предмета мебели. «Принятые от клиентов старые диваны разбираются на части: металлокаркас, текстиль, наполнитель, и передаются партнерам с соответствующими экспертизами по экологичной утилизации», – пояснили в «Цвете диванов».
«Участвуя в программе trade-in, покупатель может смело планировать обновление интерьера на несколько лет вперед и экономить на [этом] в дальнейшем на протяжении всей жизни», – отметил директор по развитию сети «Цвет диванов» Денис Евтеев.
В пресс-службе компании рассказали, что в настоящее время она находится на стадии подписания многомиллионного контракта на покупку европейского оборудования для переработки мягких наполнителей.
У «Цвета диванов» 130 собственных и 30 франчайзинговых салонов в России и СНГ и, по данным компании, более 20 патентов на изобретения и полезные модели мебельных деталей.
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