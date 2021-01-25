Портал о работе в медиа Mediajobs.ru закрылся? Работает только telegram-канал

Портал о работе и рынке труда в медиа, digital и рекламе mediajobs.ru прекратил свою деятельность. Работает только telegram-канал компании. На это обратила внимание основатель сайта «Вакансии для хороших людей» (vdhl.ru) Ирина Конторева.

Она отметила, что группы mediajobs.ru в соцсетях тоже перестали обновляться. Последние публикации в них датированы октябрем 2020 года.

Продолжает работу только telegram-канал компании, где выкладываются профильные вакансии.

По данным Digital Branding, портал mediajobs.ru работал с 2007 года.

Согласно собственному описанию компании, сервис предлагал банк профильных резюме и вакансий из сфер телевидения, кино, радио, СМИ, дизайна, рекламы, smm-маркетинга, IT, веб-разработки и некоторых других сегментов рынка труда. Также компания публиковала различные материалы на тему отраслевых профессий, работы и карьеры.

По собственным данным, на сайте компании было зарегистрировано более 120 тысяч пользователей.

Некоторые пользователи Facebook выдвинули свои предположения в ответ на публикацию Конторевой. Многие указывают, что компанию мог коснуться кризис. Некоторые надеятся, что компания переформатируется и не закроется полностью.

«Может, решили оставить бюджетный вариант, который способен вести 1-2 человека», — пишет Влад Кутузов.

Пользователи предполагают, что старые модели компании перестали работать. Также в комментариях к публикации отмечается, что mediajobs.ru предлагала качественную базу резюме и вакансий.

Фото: wellphoto / Shutterstock