«Яндекс» записал аудио «мамтры» для эмоционального здоровья женщин-родителей. Это семь медиативных треков с расслабляющей и снимающей стресс музыкой и женским позитивно настраивающим голосом. Послушать их можно на «Яндекс.Музыке».
Сервис сделал это для мам, чтобы помочь им справиться с эмоциональными трудностями, которые могут сопровождать материнство, сообщили в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
«Например, с помощью “мамтры” против выгорания можно научиться находить в себе внутренние ресурсы для материнства. А “мамтра” против зажимов, связанных с телом, поможет избавиться от них и полюбить себя», – отметили в пресс-службе сервиса.
В «Яндекс.Маркете» советуют слушать треки в одиночестве и в спокойной обстановке, а также повторять при прослушивании установки, которые звучат в записи.
В создании «мамтр» участвовали инструктор по дыхательным техникам, а также специалисты по психологии родительства и по женской медитации, добавили в пресс-службе сервиса.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: пресс-служба «Яндекс.Маркета», «Яндекс.Музыка»
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Монтажников в России будут обучать с помощью отечественных VR-технологий
- 2 В «Одноклассниках» назвали города с наибольшим количеством пользователей без пары
- 3 Евросоюз предложил России взаимное признание сертификатов о вакцинации
- 4 «Сбер»: самое резкое за 7 лет повышение ключевой ставки ЦБ может произойти в июле
- 5 Зампред правления «Сбербанка» назвал ситуацию с телефонным мошенничеством национальным бедствием