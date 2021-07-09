«Яндекс» записал аудио «мамтры» для эмоционального здоровья женщин-родителей. Это семь медиативных треков с расслабляющей и снимающей стресс музыкой и женским позитивно настраивающим голосом. Послушать их можно на «Яндекс.Музыке».

Сервис сделал это для мам, чтобы помочь им справиться с эмоциональными трудностями, которые могут сопровождать материнство, сообщили в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

«Например, с помощью “мамтры” против выгорания можно научиться находить в себе внутренние ресурсы для материнства. А “мамтра” против зажимов, связанных с телом, поможет избавиться от них и полюбить себя», – отметили в пресс-службе сервиса.

В «Яндекс.Маркете» советуют слушать треки в одиночестве и в спокойной обстановке, а также повторять при прослушивании установки, которые звучат в записи.

В создании «мамтр» участвовали инструктор по дыхательным техникам, а также специалисты по психологии родительства и по женской медитации, добавили в пресс-службе сервиса.

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Фото: пресс-служба «Яндекс.Маркета», «Яндекс.Музыка»