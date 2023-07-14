Приложение телеком-оператора «Мегафон» пропало из Google Play

Приложение мобильного оператора «Мегафон» исчезло из магазина приложений Google Play.
По запросу «Мегафон» поиск выдает только приложение от «Мегалабс» — одной из структур оператора.
Скриншот RB.RU
В пресс-службе «Мегафона» RB.RU сообщили, что компания связалась с партнером по этому вопросу. «Мы не видим оснований для удаления приложения, санкционные ограничения не распространяются на услуги связи, а приложение — основной канал для оплаты и подключения услуг», — добавили там.
Абоненты по-прежнему могут скачать приложение в других сторах — AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store, а также по ссылке на сайте «Мегафона», добавил представитель компании.
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