Приложение телеком-оператора «Мегафон» пропало из Google Play

По запросу «Мегафон» поиск выдает только приложение от «Мегалабс» — одной из структур оператора.

Скриншот RB.RU

В пресс-службе «Мегафона» RB.RU сообщили, что компания связалась с партнером по этому вопросу. «Мы не видим оснований для удаления приложения, санкционные ограничения не распространяются на услуги связи, а приложение — основной канал для оплаты и подключения услуг», — добавили там.

Абоненты по-прежнему могут скачать приложение в других сторах — AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store, а также по ссылке на сайте «Мегафона», добавил представитель компании.