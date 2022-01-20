Владелец «Ситилинка» купил контрольную долю в фулфилмент операторе Tempoline

Группа Merlion, управляющая сетью магазинов «Ситилинк», купила долю 51% в фулфилмент операторе Tempoline. Стоимость сделки могла составить 800 млн рублей. Ее закрытие позволит Merlion развивать прямые продажи техники под своим брендом, считают эксперты.

Merlion приобрела 51% в Tempoline, сообщил «Коммерсантъ». Закрытие сделки позволит Merlion добавить новые сервисы для своих партнеров, а Tempoline расширит клиентскую базу. Сумму сделки стороны не раскрывают.

По оценке управляющего директора Skolkovo Ventures Станислава Колесниченко, вся компания в рамках сделки могла быть оценена в 1,2-1,8 млрд рублей. Таким образом стоимость сделки могла составить примерно 600-800 млн рублей.

Tempoline была основана в 2017 году. Компания предоставляет интернет-торговле услуги фулфилмента, включая складские операции, услуги колл-центра, обработку заказов, доставку. В 2020 году выручка ООО «Темполайн Логистика» выросла в шесть раз — до 392 млн рублей.

Компания также развивает сервис «Кактус», который позволяет бизнесу заводить страницы сразу на несколько российских маркетплейсах (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и др.) и управлять ими из единого кабинета.

По мнению гендиректора B2basket Павла Иванова, сделка может быть интересна Merlion в том числе для обновления собственной службы фулфилмента. Исполнительный директор ReWorker Алексей Жуков считает, что еще один фулфилмент-оператор нужен Merlion для развития прямых продаж техники под своим брендом.

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