Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Запрещенная в РФ Meta снижает минимальный возраст пользователей гарнитуры Quest с 13 до 10 лет

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) заявила о планах снизить минимальный возраст пользователей своих VR-гарнитур Quest с 13 до 10 лет. Компания уверяет, что даст доступ лишь к тем приложениям, которые признаны безопасными для этой возрастной группы, и только с разрешения родителей (они должны будут одобрить создание учетной записи ребенка). 

Запрещенная в РФ Meta снижает минимальный возраст пользователей гарнитуры Quest с 13 до 10 лет

В детских аккаунтах также не будет транслироваться реклама. Эту информацию порталу The Verge подтвердил пресс-секретарь Meta Джо Осборн.

Для детских профилей в Quest по умолчанию будет установлено значение Private, что означает: «люди не смогут следить за подростками без их согласия или согласия родителей». В сообщении в блоге корпорации говорится, что отключить эту функцию безопасности могут только родители. 

В отличие от Epic Games, которую недавно оштрафовала на $520 FTC (Федеральная торговая комиссия США) — как раз за доступ детей к игре выше допустимого возрастного ценза, Meta явно намерена предупредить любые потенциальные судебные иски или штрафы, поэтому и предлагает вариант для несовершеннолетних со строгим родительским контролем.

Несмотря на это эксперты рынка ожидают новых гневных писем в Сенат. Предыдущая волна касалась разрабатываемого в Meta предположительно «пикантного» проекта для тинейджеров под кодовым названием Project Salsa.

Тема с доступом детей к различной информации в сети всегда воспринимается очень остро. Поток законопроектов в Конгрессе на эту тему направлен на усиление власти регулирующих органов и даже на полный запрет детям младше 13 лет пользоваться социальными сетями.

Фото на обложке: Unsplash

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Лучшие изобретения по версии Time — и другие новости технологий, меняющих мир
  2. 2 Видео в 8K, новый Wi-Fi и нейросети: главные тренды с выставки IBC-2023 в Амстердаме
  3. 3 SexTech — новый ЗОЖ. Как меняются технологии для взрослых
  4. 4 Apple и рынок маркетинга: как по бизнесу ударят ограничения IDFA
  5. 5 «Хотим обучать сотрудников в VR». А вам это правда нужно?
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июня 2023

MGIMO Ventures

18 июня 2023

Jet Security Team

19 июня 2023

Profbuh Hackathon

19 июня 2023

Инклюзивный Акселератор

23 июня 2023

ALT Investment Conf 2023 Pitch

Все ВОЗМОЖНОСТИ