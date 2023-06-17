Запрещенная в РФ Meta снижает минимальный возраст пользователей гарнитуры Quest с 13 до 10 лет

Корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) заявила о планах снизить минимальный возраст пользователей своих VR-гарнитур Quest с 13 до 10 лет. Компания уверяет, что даст доступ лишь к тем приложениям, которые признаны безопасными для этой возрастной группы, и только с разрешения родителей (они должны будут одобрить создание учетной записи ребенка).
В детских аккаунтах также не будет транслироваться реклама. Эту информацию порталу The Verge подтвердил пресс-секретарь Meta Джо Осборн.
Для детских профилей в Quest по умолчанию будет установлено значение Private, что означает: «люди не смогут следить за подростками без их согласия или согласия родителей». В сообщении в блоге корпорации говорится, что отключить эту функцию безопасности могут только родители.
В отличие от Epic Games, которую недавно оштрафовала на $520 FTC (Федеральная торговая комиссия США) — как раз за доступ детей к игре выше допустимого возрастного ценза, Meta явно намерена предупредить любые потенциальные судебные иски или штрафы, поэтому и предлагает вариант для несовершеннолетних со строгим родительским контролем.
Несмотря на это эксперты рынка ожидают новых гневных писем в Сенат. Предыдущая волна касалась разрабатываемого в Meta предположительно «пикантного» проекта для тинейджеров под кодовым названием Project Salsa.
Тема с доступом детей к различной информации в сети всегда воспринимается очень остро. Поток законопроектов в Конгрессе на эту тему направлен на усиление власти регулирующих органов и даже на полный запрет детям младше 13 лет пользоваться социальными сетями.
Фото на обложке: Unsplash
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