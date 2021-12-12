Лучшие изобретения по версии Time — и другие новости технологий, меняющих мир

Однако мы знаем много примеров, когда именно технологии и интернет-сервисы приносят меняют мир к лучшему. Именно о них новый дайджест добрых новостей от «Добро Mail.ru» — сервиса, который создает технологии для благотворительности и реализации социальной ответственности компаний.

Ситуация с QR-кодами показала, что россияне весьма настороженно относятся к введению разного рода цифровых новшеств и зачастую не готовы доверять технологиям.

Лучшие изобретения 2021

Журнал «Тайм» опубликовал подборку 100 лучших изобретений 2021 года, в которую вошли гаджеты, изобретения и технологии со всего мира.

В списке много изобретений, так или иначе стремящихся изменить жизнь. Например, производство многоразовых коробок для почтовых отправлений или перерабатываемый пластик для детских конструкторов.

Кроме того, в подборке есть изобретения, позволяющие сделать мир более инклюзивным — моторный нейропротез для пациентов с параличом, компактные инвалидные коляски и кроссовки, которые можно надеть без шнуровки, и другое.

Meta против порномести

Компания «Meта» (ранее Facebook) вместе со службой поддержки пострадавших от распространения изображений интимного характера без согласия UK Revenge Porn Helpline запустила сервис StopNCII.org для борьбы с распространением интимных фото и видео без согласия.

«Мета» предлагает пользователям загрузить примеры своих интимных фото для того, чтобы нейросеть могла следить за появлением такого же контента. Компания говорит о том, чтобы будет соблюдать максимальные правила безопасности. На самом деле увидеть фотографии никто не сможет: ИИ распознает их в хешированном виде и не будет хранить на сервисе данные.

Искусственный интеллект для диагностики аневризмы

В Москве продолжается большой эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в систему московского здравоохранения. Искусственный интеллект уже сейчас помогает врачам обнаружить рак легкого, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, признаки ишемической болезни сердца, патологии легких и рак молочной железы.

Новая технология позволяет найти в организме больного признаки аневризмы. Это ценно тем, что аневризма — это бессимптомное заболевание, и человек может не подозревать о ее существовании многие годы. При этом аневризма может разорваться в любой момент и привести к летальному исходу.

Технологии и ментальное здоровье

Данные последних исследований показывают, что пандемия губительно влияет на здоровье людей. Учёные ВОЗ зафиксировали резкий рост спроса на психотерапевтические услуги за последние два года, а журнал JAMA Pediatrics опубликовал данные, что количество психиатрических расстройств среди подростков за это время увеличилось вдвое.

Технологии, связанные с психологией и сохранением ментального здоровья, все более актуальны. В компании Apple заявили, что работают над технологией, позволяющей диагностировать депрессию на основе данных о выражении лица, качестве сна, физической активности и даже о том, с какой интенсивностью пользователь печатает тексты на телефоне.

На благотворительность — без налогов

По-честному, это новость не совсем о технологиях, но точно о том, что поможет компаниям делать мир лучше.

Минэкономразвития предложило освободить бизнес уплаты НДС по товарам, которые не продаются НКО и фондам, а передаются на безвозмездной основе. Такая законодательная инициатива поможет сократить траты ритейлеров на благотворительность и простимулирует развитие фудшеринга.

Пока вокруг проекта ведутся споры.

Фото на обложке: Shutterstock / Quardia