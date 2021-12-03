Meta защитит своих пользователей от порномести

Meta, в которую входят Instagram, Facebook и WhatsApp, запустила сервис для защиты своих пользователей от порномести в интернете. Алгоритмы разработанной программы ищут интимные фотографии в сети, после чего эти фотографии удаляются. Но, для того, чтобы защитить себя, нужно сначала загрузить снимки в сервис.

О запуске сервиса StopNCII сообщается в блоге Meta. Сервис доступен только для пользователей старше 18 лет.

Этот сервис призван защитить интимные фотографии от их распространения в интернете. Алгоритмы хеджирования сканируют фото или видео, присваивая им уникальные коды. В дальнейшем по этим кодам снимки ищутся в интернете и, в случае совпадения, удаляются.

Для того, чтобы программа могла искать снимки в интернете, нужно сначала загрузить из в сервис. Правда, в Meta подчеркнули, что сам контент остается на устройстве пользователя и никуда не передается.

Перед тем, как загружать фотографии, у пользователя спросят его возраст, а также уточнят, что именно изображено на снимкам или показывается на видеозаписи. Например, половой акт или обнаженное тело человека. Также сервис уточнит, есть ли на снимках кто-то еще кроме заявителя.

В Meta уточнили, что удаление контента возможно только в том случае, если его не изменяли – накладывали фильтры, обрезали. В противном случае контент придется заново загружать в сервис.

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Фото на обложке: Hyejin Kang / Shutterstock



