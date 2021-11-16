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Бизнес намерены освободить от НДС при передаче товаров на благотворительность

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минэкономразвития предложило освободить бизнес уплаты НДС по товарам, которые передаются некоммерческим организациям на благотворительных началах. Предложения позволят сократить издержки ритейлеров на благотворительность и простимулируют развитие фудшеринга.

Бизнес намерены освободить от НДС при передаче товаров на благотворительность

Стоимостный объем товаров, которые могут быть освобождены от НДС, предлагается ограничить 1% от выручки, сообщили «Ведомости».

В обращении ведомства говорится, что существующие нормы закона не устраняют убытки для компаний из-за необходимости уплачивать НДС, поэтому, например, утилизация продукции с истекающим сроком годности может быть более выгодной для бизнеса, чем благотворительная помощь. 

«Полагаем, что действующий порядок учета НДС при передаче товаров в благотворительных целях содержит ряд недостатков и требует дальнейшего совершенствования», – говорится в письме. Отмечается, что инициатива предложения в рамках реализации Концепции содействия развитию благотворительной деятельности в России.

Минфин против таких изменений. Предоставление налогоплательщикам такой льготы, «по существу, будет являться субсидированием налогоплательщиков, осуществляющих такие операции, из федерального бюджета на сумму НДС».

Представитель Unilever в России отметил, что налоговое законодательство не дает возможности реализовывать благотворительную помощь в виде продукции так масштабно, как хотелось бы.

Поэтому, по его словам, бизнесу бывает выгоднее с финансовой точки зрения утилизировать или отправлять на свалку вполне пригодную для использования продукцию, которая не была реализована, что, конечно, нецелесообразно при существующих экологических проблемах и социальном расслоении.

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По его данным, компания по итогам прошлого года передала нуждающимся более 170 т продукции в 15 регионах.

Представители благотворительных организаций обращались в администрацию президента с тем, чтобы решить вопрос с обеспечением продовольственными товарами незащищенных слоев населения, особенно во время пандемии COVID-19, сказал источник, близкий к правительству.

Доходы, по его словам, после принятия мер будут крайне незначительны. Он предположил, что этот вопрос может стать в повестку Госдумы уже в осеннюю сессию.

В сентябре национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» предложил внести необходимые поправки в статью 170 Налогового кодекса: снять с компаний обязанность восстанавливать НДС в таких случаях.

Реализация инициативы в ближайшие пять лет позволит спасать около 1 млн т еды в год. Этого достаточно, чтобы 18 млн человек смогли безвозмездно получить продовольственную помощь. Указанного выше количества еды хватит на 1,8 млн годовых рационов. 

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Фото на обложке: Unsplash

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