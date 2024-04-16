Лучшие VR и AR-устройства в 2024 кроме Apple Vision Pro

Сегодня мы расскажем, какие альтернативы нашумевшему шлему дополненной реальности сейчас представлены в России. А ещё разберёмся, какие именно гарнитуры подойдут под конкретные задачи. Ну и назовём цены, разумеется. Отметим, что большинство производителей поддерживает и более ранние, а значит и более бюджетные, версии — но они уже значительно уступают по характеристикам.

И, да, Vision Pro — действительно отличная гарнитура смешанной реальности. У нее множество камер, отдельное ПО, 23 млн пикселей на дисплее. Но есть и недостаток — стоимость. От 500 тыс. рублей за устройство просят в крупных сетевых магазинах. На маркетплейсах есть предложения и от 300 тыс., но скудное количество отзывов и короткая история присутствия продавцов на площадках могут насторожить покупателей.

На рынке VR и AR-устройств Apple продемонстрировали высокий уровень. Выпустив в первом же поколении настолько мощный продукт, они взяли первенство в сфере в глазах миллионов людей.

Содержание:

Meta* Quest 3

Цены в сетевых магазинах: от 79 000 рублей

Цены на маркетплейсах: от 40 000 рублей

Характеристики:

Память: 128 или 512 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Частота обновления экрана: 120 Гц

Разрешение на каждый глаз: 2064x2208

Вес: 515 г

Meta* Quest 3. Фото: источник

До появления шлема от Apple именно это устройство считалось флагманом индустрии. И в целом Quest 3 — действительно добротный продукт. Разработчики исправили практически все минусы предыдущего поколения гарнитуры, сделав ее компактнее и удобнее, а главное — заменив линзы на более четкие. Если Quest 2 пользователи ругали за не лучшую цветопередачу, то у третьей версии с этим проблем нет.

Упор в пользовательском опыте сделан на дополненную реальность. Под неё заточена и внушительная библиотека игр. При этом работают очки через стереоскопические камеры, которые сканируют окружение. То есть проекция не висит в воздухе без привязки к пространству, а сами стены и мебель вашей комнаты преображаются и вплетаются в дополненную реальность. Вау-эффект обеспечен.

Интересно, что несмотря на статус компании в России, гарнитуры находятся в свободной продаже — не только у локальных продавцов, но и в сетевых магазинах. Однако пользователи отмечают, что при первом запуске в России система может зависнуть и работать некорректно. Решается это сменой геопозиции. Впрочем, с этой проблемой сталкиваются большинство обладателей околоигровых устройств. Так, недавно мы рассказывали, как сегодня обойти ограничения для РФ в подписке GamePass.

*Является продуктом Meta — организации, признанной экстремистской и запрещенной в России.

PlayStation VR2

Цены в сетевых магазинах: от 74 999 рублей

Цены на маркетплейсах: от 37 700 рублей

Характеристики:

Память: -

Оперативная память: -

Частота обновления экрана: 120 Гц

Разрешение на каждый глаз: 2000x2040

Вес: 600 г

Playstation VR2. Фото: источник

Это устройство для тех, кто выбирает гарнитуру дополненной реальности с прицелом на игры. Да, у Apple тоже вышло пару забавных классических тайтлов, вроде Fruit Ninja, но их количество и качество не идут ни в какое сравнение с библиотекой игр от Sony. Это полноценные ААА-проекты, такие как Resident Evil Village и Gran Turismo 7.

Однако, нужно понимать, что PlayStation VR2 не является игровой консолью, и работать упомянутые выше игры будут только при наличии PlayStation 5. То есть без основной приставки эти очки — просто кусок пластика. При этом активно развивающаяся в сторону виртуальной реальности экосистема Sony все равно подталкивает любителей полномасштабных игровых проектов к покупке VR2.

Pico 4

Цены в сетевых магазинах: от 40 970 рублей

Цены на маркетплейсах: от 28 500 рублей

Характеристики:

Память: 128 или 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Частота обновления экрана: 90 Гц

Разрешение на каждый глаз: 2160x2160

Вес: 586 г

Pico 4. Фото: источник

На Западе Pico 4 считается одним из основных конкурентов уже отошедшей на второй план, но ещё не устаревшей Meta* Quest 2. В России же это просто одно из самых доступных предложений в соотношении «цена-качество». Гарнитура предлагает отличное изображение, комфортное использование благодаря компактному корпусу и оптимизацию за счет искусственного понижения разрешения.

Всё это работает на собственном программном обеспечении, разработанном китайской компанией ByteDance на основе Android. Выпускаются две версии: европейская и китайская. И в России чаще всего можно встретить именно вторую, которая ещё и дешевле. При первом запуске придется самим перепрошить гарнитуру до глобальной версии, но в отзывах пользователи отмечают, что делается это просто и занимает примерно полчаса.

Из собственной коллекции приложений Pico 4 похвастаться особенно нечем, всё максимально базово. Зато на ее систему портируется большинство автономных игр и приложений. Ну и о ручном переносе игр с персонального компьютера тоже забывать не стоит. Тут даже не требуется устанавливать дополнительный софт — всё можно просто скопировать. Часто этот шлем покупают именно как дополнение к ПК. Он работает и со SteamVR и с Oculus Rift. При этом, стоит такое устройство на порядок дешевле многих конкурентов.

Valve Index

Цены в сетевых магазинах: от 174 999 рублей

Цены на маркетплейсах: от 56 600 рублей

Характеристики:

Память: -

Оперативная память: -

Частота обновления экрана: 144 Гц

Разрешение на каждый глаз: 1440х1600

Вес: 810 г

Valve Index. Фото: источник

Устройство от легендарной компании-разработчика игр Valve позиционировалось как самый каноничный вариант для использования с другой их разработкой — SteamVR. Однако игровая платформа прекрасно работает и с гарнитурами других производителей, поэтому для своего шлема Valve пришлось выпустить эксклюзив. Им стало продолжение серии Half-Life. Игра с подзаголовком Alyx появилась в продаже спустя 12 лет с даты выхода предыдущей серии.

Разумеется, это подогрело интерес, но не могло стать причиной покупки аппаратуры за 170 тысяч рублей. Однако у Index есть и другие преимущества. Это одна из топовых гарнитур для ПК-гейминга, в первую очередь из-за частоты обновления экрана в 144 Гц и огромного угла обзора в 130 градусов.

Кроме того, поставляется устройство в основном в kit-наборе с контроллерами и станциями, отслеживающими нахождение пользователя в пространстве. Получается полный пакет всего необходимого для виртуального гейминга в одной коробке. С другой стороны, нужно понимать, что это так же, как и в случае с PlayStation VR, не самостоятельное устройство, а лишь дополнение к компьютеру.

HTC Vive Pro 2

Цены в сетевых магазинах: от 187 999 рублей

Цены на маркетплейсах: от 47 168 рублей

Характеристики:

Память: -

Оперативная память: -

Частота обновления экрана: 120 Гц

Разрешение на каждый глаз: 2448x2448

Вес: 350 г

HTC Vive Pro 2. Фото: источник

Еще один шлем виртуальной реальности, ориентированный исключительно на игровой опыт. У него нет ни видеокарты, ни собственного процессора, так что для игр нужен будет и достаточно мощный ПК. При этом, мощный буквально. На сайтах магазинов предупреждают, что минимальные модели графических модулей должны быть на уровне NVIDIA GeForce 1060 или AMD Radeon RX 480. Зато есть едва ли не лучшее на рынке разрешение в 5К. Один только этот показатель уже выводит HTC Vive Pro 2 в флагманы сферы.

На самом деле радует устройство не только экраном, но и остальными параметрами. Тут действительно хороший звук, эргономичный дизайн с удобной посадкой и регулируемое расстояние до зрачков, чтобы не уставали глаза. Работают очки на все том же SteamVR, так что для большинства геймеров установка игр не будут проблемой. Отметим, что в Россию поставляется только полный комплект с контроллерами и станциями слежения.

Microsoft HoloLens 2

Цены в сетевых магазинах: нет

Цены на маркетплейсах: от 399 990 рублей

Характеристики:

Память: 64 ГБ

Оперативная память: 4 ГБ

Частота обновления экрана: 90 Гц

Общее разрешение: 2560x1440

Вес: 566 г

Microsoft HoloLens 2. Фото: источник

Пожалуй, самое сомнительное устройство из всего списка. Да, на старте эти очки считались лучшим выбором в сегменте дополненной реальности. Они прекрасно распознают жесты и подстраиваются под окружающее пространство, что делает их отличной гарнитурой для дизайнеров, инженеров, архитекторов и других специалистов похожих профессий.

При этом, учитывая стоимость, покупать их сегодня стоит только если вы — ярый противник всего, что производит Apple. В любом другом случае новая гарнитура с яблоком будет лучшим выбором по схожей цене, но с куда большей функциональностью. Притом по всем параметрам: от объема памяти до разрешения, веса и частоты обновления экрана.

Фото на обложке: Shutterstock // Max kegfire