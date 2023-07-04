Meta* запустит аналог Twitter

Американская корпорация Meta* 6 июля запустит аналог сервиса микроблогов Twitter — приложение Threads. Потенциальный конкурент будет работать на базе Instagram*, пишет TechCrunch.
Плюс Threads — пользователям не придется создавать сообщество с нуля, Threads поможет перенести подписчиков из Instagram*.
В описании приложения говорится, что Threads станет местом, где люди собираются, чтобы обсудить все волнующие их вопросы. Будущие пользователи смогут взаимодействовать с интересующими их персонами и единомышленниками, а также делиться собственными идеями, мнениями и творчеством.
Пользователи в США 6 июля смогут бесплатно скачать Threads в App Store.
- В начале июня 2023 года сразу несколько изданий распространило информацию о том, что проект Meta* выпустят под брендом Barcelona. The Verge тогда удалось найти несколько упоминаний приложения под названием Threads.
*Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана в РФ экстремистской и запрещена.
Фото на обложке: скриншот из App Store
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