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«Metro Россия» назначила нового операционного директора

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Metro Россия» назначила нового операционного директора. Ольга Паршина сосредоточится на управлении 93 торговыми центрами. Она работает в Metro с 2005 года, прошла путь с должности заместителя управляющего торгового центра в Воронеже.

«Metro Россия» назначила нового операционного директора

Ольга Паршина назначена операционными директором «Metro Россия». Об этом сообщила пресс-служба Metro.

«Ольга прошла длинный путь от управления торговыми центрами в регионах до развития В2В направления, рост продаж в сегмент HoReCa под ее руководством увеличился вдвое», – отметили в Metro.

В новой должности Паршина сосредоточится на управлении 93 торговыми центрам Metro, а также развитием франшизы «Фасоль».

С апреля 2023 года Ольга Паршина входит в совет директоров «Metro Россия» на позиции операционного директора. Свою карьеру в компании начала в 2005 году с должности заместителя управляющего торгового центра Metro в Воронеже.

Фото на обложке: MDart10 / Shutterstock

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