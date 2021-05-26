Amazon купил старейшую голливудскую киностудию Metro-Goldwyn-Mayer

Amazon закрыла сделку по покупке старейшей киностудии Голливуда Metro-Goldwyn-Mayer. Сумма – $8,45 млрд, сообщили Variety. MGM самостоятельно просуществовала 97 лет и в свое время была мировым лидером киноиндустрии.

Amazon, владеющая студией производства фильмов и сериалов Amazon Studios, за счет покупки MGM сможет существенно расширить свой бизнес в индустрии онлайн-кинотеатров.

Amazon «поможет сохранить наследие MGM и ее каталог фильмов», сделав их доступными широкому кругу зрителей, говорится в заявлении компаний.

MGM известна современному зрителю по серии фильмов об агенте английской разведки Джеймсе Бонде и боксере Рокки.

Компания основана в 1924 году и до 1942 года была абсолютным лидером мировой киноиндустрии. Проблемы у киностудии начались в 60-ых, а в 2010 году MGM объявила о банкротстве из-за долга в размере $4 млрд, но вскоре вышла из процедуры. В 2020 году компания начала искать потенциальных покупателей бизнеса.

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Фото: MGM / Facebook.com