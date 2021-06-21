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METRO появился на AliExpress Россия

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ассортимент магазина METRO стал доступен для покупки на AliExpress Россия. Минимальная сумма заказа ограничена одной тысячей рублей, доставка бесплатная. Привезут в течение четырех часов с момента оформления, обещают в компании.

METRO появился на AliExpress Россия

Купить можно любой товар из ассортимента магазина за исключением негабаритных. Всего на AliExpress представлены 26 тысяч товаров METRO.

Доставить заказ обещают в течение максимум четырех часов с момента оформления силами курьеров на автомобиле. Минимальная сумма заказа – одна тысяча рублей.

Официальный магазин METRO работает через сервис «Есть!» – раздел в приложении AliExpress для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости, детского питания, товаров для животных, а также для бронирования лекарств.

«На первом этапе экспресс-доставку товаров из торговой сети METRO в сервисе уже могут заказать жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В ближайшее время возможность появится в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Омске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре, Перми, Уфе и Воронеже», – отметили в пресс-службе AliExpress Россия.

В дальнейшем планируется запуск доставки еще в 31 городе, всего в декабре 2021 года воспользоваться дистанционным заказом продуктов из METRO смогут жители 46 регионов, добавили в пресс-службе компании.

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Фото: METRO

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