Сооснователь компании-владельца брендов Zarina, Befree и других подарит свои акции сотрудникам

Председатель совета директоров Melon Fashion Group, которая владеет брендами Zarina, Befree, Sela и Love Republic, подарит сотрудникам акции компании. Ценные бумаги получат те, кто проработал в фирме 2 года и более вне зависимости от должности.
О передаче акций сотрудникам говорится в сообщении Melon Fashion Group (MFG) на сайте компании.
Инициатором программы мотивации сотрудников стал сооснователь и председатель совета директоров MFG Дэвид Келлерманн. Часть его пакета ценных бумаг будет разделена между 1,4 тыс. сотрудниками вне зависимости от должности и местонахождения.
Согласно сообщению MFG, единственным условием для получения акций является стаж работы в компании – он должен быть от 2 лет. Келлерманн, который владеет долей в 35,5% в MFG, подчеркнул, что решение о передаче акций – это «благодарность членам команды».
Ритейлер MFG управляет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela. Сеть группы компаний насчитывает 845 магазинов в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Армении.
По данным из ЕГРЮЛ, АО «Мелон Фэшн Груп» получило выручку в размере 25 млрд рублей по итогам 2020 года при чистой прибыли в 1,5 млрд рублей.
В конце 2021 года MFG объявила, что собирается выходить на биржу. Компания запланировала провести IPO осенью 2022 года.Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
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