МФО из России планирует выйти на биржу в Канаде и привлечь $100 млн

Российская микрокредитная компания «Арифметика» планирует разместить акции на бирже в Канаде через аналог SPAC, сообщил глава ее материнской компании OR Group (бывшая "Обувь России") Антон Титов. «Арифметика» намерена предложить 49% акций и привлечь $100 млн.
«Мы планируем привлечь около $100 млн. Сделки будут заключаться по 12-15% в каждом раунде, при этом запланировано три раунда. Мы планируем вывести 49% на рынок через год-полтора», — заявил Титов агентству Reuters.
Листинг планируется на канадской бирже TSX Venture Exchange через CPC-компанию (аналог SPAC) Navigator Acquisition. CPC. Ожидается, что компании вскоре подпишут окончательное соглашение. По словам Титова, «Арифметика» может быть оценена в $100-140 млн. Первый раунд запланирован в первой половине 2022 года.
Арифметика привлекает дополнительные средства, чтобы занять лидирующие позиции на рынке, на который также начали выходить некоторые крупнейшие российские банки, а также для покупки других активов. «Сразу после заключения сделки мы готовы к эффективным переговорам», — отметил Титов.
Он также добавил, что компания может выйти на международный уровень с 2023 года, как только добьется значительного прогресса на российском рынке.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: REDPIXEL.PL /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Алмазодобывающая компания жены главы Якутии проведет IPO на Санкт-Петербургской бирже
- 2 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года
- 3 Самые ожидаемые IPO в 2020 году: за кем следить и чего от них ждать?
- 4 10 крупнейших IPO технологических компаний за всю историю
- 5 Что нас ждет в 2017 году: прогнозы венчурного инвестора
ВОЗМОЖНОСТИ
22 декабря 2021
24 декабря 2021
25 декабря 2021