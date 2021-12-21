МФО из России планирует выйти на биржу в Канаде и привлечь $100 млн

Российская микрокредитная компания «Арифметика» планирует разместить акции на бирже в Канаде через аналог SPAC, сообщил глава ее материнской компании OR Group (бывшая "Обувь России") Антон Титов. «Арифметика» намерена предложить 49% акций и привлечь $100 млн.

«Мы планируем привлечь около $100 млн. Сделки будут заключаться по 12-15% в каждом раунде, при этом запланировано три раунда. Мы планируем вывести 49% на рынок через год-полтора», — заявил Титов агентству Reuters.

Листинг планируется на канадской бирже TSX Venture Exchange через CPC-компанию (аналог SPAC) Navigator Acquisition. CPC. Ожидается, что компании вскоре подпишут окончательное соглашение. По словам Титова, «Арифметика» может быть оценена в $100-140 млн. Первый раунд запланирован в первой половине 2022 года.

Арифметика привлекает дополнительные средства, чтобы занять лидирующие позиции на рынке, на который также начали выходить некоторые крупнейшие российские банки, а также для покупки других активов. «Сразу после заключения сделки мы готовы к эффективным переговорам», — отметил Титов.

Он также добавил, что компания может выйти на международный уровень с 2023 года, как только добьется значительного прогресса на российском рынке.

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