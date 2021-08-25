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В МФТИ идет набор на курс освоения профессии Data Scientist

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

В МФТИ начался набор на курс освоения профессии Data Scientist. Закончившие ее получат диплом о переподготовке государственного образца. Программа подойдет как тем, кто ранее не работал в IT, так и программистам.

В МФТИ идет набор на курс освоения профессии Data Scientist

В программу входят основные навыки в написании кода, аналитике, статистике и математике, которые необходимы в начале пути к карьере в Data Science и Machine Learning. По итогам курса слушатели повысят уровень своих знаний и умений в кодинге на Python, понимание математики и умение мыслить аналитически, а также. Слушателей научат использовать алгоритмы машинного обучения для решения задач бизнеса: получать из неструктурированных данных полезную информацию, обучать машины и делать прогнозы результатов.

Программа стартует 30 августа 2021 года и займет от 9 месяцев. Занятия будут проходить два раза в неделю онлайн в формате вебинаров с преподавателем. На курс также действует скидка в 20%. 

Узнать подробности и записаться можно по ссылке.

Фото: Sergey Nivens/Shutterstock

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