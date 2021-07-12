МФТИ ведет набор в магистратуру «Цифровая трансформация бизнеса»

ФПМИ МФТИ и компания «1С» запустили в этом году новую магистерскую программу «Цифровая трансформация бизнеса». Направление подготовки — бизнес-информатика. Присоединиться к программе можно до 23 августа.

Студенты смогут пройти стажировку в компании «1С», а выпускники получат диплом государственного образца.

Программа очная, рассчитана на два года. За четыре семестра учащиеся разберут:

разработку на бизнес-ориентированных языках;

low-code-системы;

процессы по методологии DevOps;

экосистему «1C»;

разработку приложений на платформе «1С:Предприятие»;

ИТ-инфраструктуру;

архитектуру ПО;

технологии и стандарты управления проектами и многое другое.

Обучение платное. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте программы.

Фото на обложке: Life and Times / Shutterstock