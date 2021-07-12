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МФТИ ведет набор в магистратуру «Цифровая трансформация бизнеса»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

ФПМИ МФТИ и компания «1С» запустили в этом году новую магистерскую программу «Цифровая трансформация бизнеса». Направление подготовки — бизнес-информатика. Присоединиться к программе можно до 23 августа.

МФТИ ведет набор в магистратуру «Цифровая трансформация бизнеса»

Студенты смогут пройти стажировку в компании «1С», а выпускники получат диплом государственного образца.

Программа очная, рассчитана на два года. За четыре семестра учащиеся разберут:

  • разработку на бизнес-ориентированных языках;
  • low-code-системы;
  • процессы по методологии DevOps;
  • экосистему «1C»;
  • разработку приложений на платформе «1С:Предприятие»;
  • ИТ-инфраструктуру;
  • архитектуру ПО;
  • технологии и стандарты управления проектами и многое другое.

Обучение платное. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте программы.

Фото на обложке: Life and Times / Shutterstock

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