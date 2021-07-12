Евгения Хрисанфова
ФПМИ МФТИ и компания «1С» запустили в этом году новую магистерскую программу «Цифровая трансформация бизнеса». Направление подготовки — бизнес-информатика. Присоединиться к программе можно до 23 августа.
МФТИ ведет набор в магистратуру «Цифровая трансформация бизнеса»Евгения Хрисанфова
Студенты смогут пройти стажировку в компании «1С», а выпускники получат диплом государственного образца.
Программа очная, рассчитана на два года. За четыре семестра учащиеся разберут:
- разработку на бизнес-ориентированных языках;
- low-code-системы;
- процессы по методологии DevOps;
- экосистему «1C»;
- разработку приложений на платформе «1С:Предприятие»;
- ИТ-инфраструктуру;
- архитектуру ПО;
- технологии и стандарты управления проектами и многое другое.
Обучение платное. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте программы.
Фото на обложке: Life and Times / Shutterstock
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